Marchan en contra del gobierno de AMLO

ASPECTOS de la Marcha del Silencio convocada por ciudadanos para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador y que se realizó en distintos estados del país. En la imagen el expresidente Vicente Fox asistió a la movilización de Guanajuato

El Universal

Ciudad de México.- Habitantes de la Ciudad de México y de al menos 12 entidades del país marcharon este domingo por estar en contra de las políticas adoptadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, a cinco meses de iniciar su sexenio.

Las movilizaciones tuvieron lugar en varias ciudades, entre las que destacan León, Monterrey, Guadalajara, Morelia, Hermosillo, Mérida, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro; en Tijuana sólo marcharon seis personas. En León, cerca de dos mil personas, encabezadas por el expresidente Vicente Fox, se unieron a la protesta gritando consignas como: “¡Somos mexicanos, no somos fifís!”.

Las manifestantes, cuya vestimenta en su mayoría fue ropa blanca y negra, se dividieron entre quienes exigían la renuncia del Presidente por considerar que divide al país, no respeta la constitución ni ha reducido los índices de seguridad, y aquellos que sólo pedían un cambio de rumbo en las políticas de gobierno.

En la Ciudad de México, la concentración comenzó a las 11:00 horas en la escalinata del Ángel de la Independencia y se dirigió al Monumento a la Revolución. Según monitores del Gobierno capitalino, logró congregar 15 mil personas; con el puño derecho en lo alto exclamaban a su paso: “¡Fuera AMLO!”.

Asistieron a la marcha en Paseo de la Reforma personajes como Gabriel Quadri, Enrique de la Madrid, y los panistas Laura Rojas, Mariana Gómez del Campo y Miguel Ángel Toscano.

En el epicentro donde los capitalinos celebran los triunfos futboleros, poco a poco se fueron concentrando en torno a la columna, con sus pancartas: “Si no puedes con la chamba ¡RENUNCIA!”, “Hundir a Pemex es CORRUPCIÓN”, se leían.

La convocatoria nació en las redes sociales, pero ayer superó los ejercicios anteriores contra la llamada Cuarta Transformación.

Mirna Franco formó parte de ese mar blanco que caminó sobre Paseo de la Reforma. Cargó una manta que dice “Señor Presidente #PaseyPaseList #EstanciasInfantilesSí”.

Asegura que es propietaria de una estancia infantil y la decisión de López Obrador de entregar de manera directa los recursos a las madres beneficiaras la han afectado porque trabajan y ya no pueden llevar a sus hijas.

Al llegar a las inmediaciones del Monumento a la Revolución, algunos brincaron de emoción y no daban crédito cómo se llenaba toda la calle Ponciano Arriaga.

Se unen otras ciudades. En la marcha celebrada en León, Guanajuato, el expresidente Vicente Fox, vestido con playera negra, exhibió una lona con la frase: “Mejor criterio en la toma de decisiones”. Otros llevaban cartulinas en las que se leía: “Renuncia, López Obrador”.

Entre la multitud Fox señaló que López Obrador ha enseñado las uñas y los dientes para quedarse con todo el poder. “Estás queriendo quedarte con el Poder Judicial; ya tienes el control del Poder Legislativo. Te has impuesto sobre gobernadores, alcaldes, haz centralizado el presupuesto. Sólo tú decides a quién, cuándo y cómo, bajo tus propias reglas, que no tienen nada de transparencia y no son democráticas”, dijo.

Cientos de personas marcharon también en Irapuato, Guanajuato y Celaya. En Querétaro, cerca de dos mil personas se unieron de manera pacífica. En Monterrey, más de 500 personas atendieron la convocatoria. Exigieron freno a la violencia y, con pancartas pidieron al mandatario federal que no se permita el ingreso a migrantes centroamericanos.

En Mérida, alrededor de 300 personas, entre ellos algunos empresarios, se manifestaron en el Paseo Montejo; en San Luis Potosí, un contingente de aproximadamente 500 personas se unió a la marcha del silencio.

