“Ejército no tiene generales de la mafia del poder”, asegura AMLO

ESCENIFICACIÓN por el 157 aniversario de la Batalla de Puebla en el Cerro del Peñón de los Baños, en la capital mexicana

El Universal

Piedras Negras, Coah.- Este domingo al conmemorar el 157 Aniversario de la Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Ejército mexicano nunca ha desobedecido a las autoridades civiles y tampoco tiene generales que pertenezcan a la mafia del poder.

En la Gran Plaza de Piedras Negras en el estado de Coahuila —a unos pasos del cruce fronterizo Eagle Pass, entre México y Estados Unidos—, ante militares y marinos, el mandatario agradeció el apoyo y lealtad de las Fuerzas Armadas.

“Lo dije y lo he repetido muchas veces, y no me voy a cansar de expresarlo: este Ejército surge del pueblo, los soldados son pueblo uniformado y es un Ejército leal a las instituciones, que nunca ha dado un golpe de Estado desde que surgió, desde la época de [Venustiano] Carranza”, afirmó.

Frente a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, el Jefe del Ejecutivo dijo que las Fuerzas Armadas nunca han desobedecido a la autoridad civil: “Es un ejército profesional y con oficiales honestos. No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder, son servidores de la nación”.

El Presidente enumeró los beneficios del Programa de la Frontera Norte, como la baja en impuestos, menor costo en la gasolina y aumento al salario mínimo.

“Se le está dando un trato especial a la frontera norte, porque queremos que ésta sea la última o la primera cortina de desarrollo. Estamos llevando a cabo un plan para desarrollar a México de sur a norte, creando oportunidades de empleo porque la gente que emigra no lo hace por gusto, lo hace por necesidad”, expuso.

López Obrador reiteró que el sueño que quiere convertir en realidad es que el mexicano no migre por necesidad o forzado para trabajar, sino que tenga oportunidades laborales en el país: “Que la migración sea opcional, no forzosa, que el que se quiera ir del otro lado de la frontera lo haga por gusto, no por necesidad”.

Durante el evento, un grupo de 30 personas exigió al Presidente una audiencia para exponerle el tema de los módulos de riego en la Comarca Lagunera, pero no hubo respuesta.

Tras dar una explicación de la historia de las transformaciones del país, el mandatario justificó que conmemoró la efeméride en la frontera para evitar cualquier tipo de injerencia de su gobierno en las elecciones de Puebla, así como para reconocer a héroes coahuilenses como Ignacio Zaragoza.

“Nunca más debe el Presidente ni el gobierno inmiscuirse en las elecciones en municipios, estados y en las comicios federales. Tiene que haber una auténtica, una verdadera democracia en nuestro país”.

López Obrador criticó que todavía hay muchos ciudadanos incrédulos que piensan que su gobierno es más de lo mismo. “No, no somos iguales. No es más de lo mismo”, aclaró el mandatario, y recordó a Francisco I. Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz retomando una frase: “‘El pueblo de México tiene hambre y tiene sed de justicia’. Va a ser saciado, va a ser saciada su hambre y su sed en la Cuarta Transformación”.

Comentarios

comments