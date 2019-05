Lalo Garza buscará nuevos talentos de doblaje en youtube

EL UNIVERSAL

Para encontrar a un nuevo talento en el doblaje, Lalo Garza, voz de Krilinen “Dragon ball” y del peludo Elmo en “Sésamo”, realizará un reality show a través de su canal en Youtube.

La convocatoria será abierta, comenta, lista para darse a conocer próximamente y arrancar el proyecto en unos dos meses. “Van a tener que mandar su voz y un grupo de directores y actores de doblaje van a seleccionar, se van a ir eliminando y habrá varios premios, el principal es que el ganador participe en un proyecto de doblaje conmigo”, señala.

Garza, quien lleva 30 años en el mundo del doblaje, sabe que el reality será una locura, que jamás se ha hecho. “Ya está en pre producción, estamos viendo el nombre y todo lo que debe llevar, tenemos patrocinadores”, expresa.

El actor está en la CONQUE, evento de comics y entretenimiento que se realiza en el Centro de Congreso de esta ciudad, al que se espera la llegada de más de 40 mil personas.

El entrevistado prestó recientemente su voz a uno de los ayudantes de Thanos en la cinta “Avengers end game” y dirigió el doblaje de la cinta japonesa “Mirai”, nominada al Oscar.

Lalo es reconocido en la calle por los fans del anime, a pesar de que su voz es la más ubicada. “No quiero ser famoso, si hubiese querido, habría salido en televisión. Sin embargo, desde hace unos años para acá, gracias a las redes sociales, hay una subcultura muy cañona de esto y la gente se pone a investigar quien les pone la voz a los personajes. ¡Ahora no hay día que alguien no me pida una foto u autógrafo!”, refiere.

Recuerda que en alguna ocasión, mientras daba un show, habló como uno de los personajes que interpreta y una chica se desmayó al oírlo.

“Cuando son niños, hablando de 7 a 10 años, y se enteran que soy yo, se les alegra la cara; cuando son más pequeños y hablo como Elmo, todos automáticamente lloran, quizá creen que como Elmo es una cosa roja, peluda y abrazable y de pronto me ven a mí, un mastodonte de 100 kilos y 1.75 de estatura, creen me lo comí”, bromea.

Pronto dirigirá el doblaje de otra cinta oriental, “Me quiero comer tu páncreas y tiene en cartera, además del reality, otros dos proyectos con una casa productora, incluyendo entrevistas que se transmitirían por su canal lalogaara. Lalo ha dado su voz a personajes como Gaara en”Naruto”; Xander en “La casa de los dibujos”, Josh y la serie “Drake y Josh” y Francis en “Malcolm”. También trabaja en teatro.

