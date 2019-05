Asisten miles al inicio de la CONQUE

Hoy: Celebración de “May the 4th” y Día del cómic. Asisten Tom Holland, Elijah Wood

POR ÓSCAR ÁNGELES

FOTOS ENRIQUE HERNÁNDEZ

Noticias

Miles asistieron al primer día de la convención de cómics Conque, que se celebra en el Centro de Congresos Querétaro hasta el domingo 5 de mayo.

Para Luis Gantus, director delaConque2019, fue un “inicio bueno”. Compartió para Noticias, lo agradecido que estaba con el público que lo recibió con los brazos abiertos. Para el especialista y estudioso de la historieta, el primer día de todas la convenciones de cómics, representa un margen de cómo será los días siguientes y él, está contento de la cantidad de asistente que lo visitó ayer.

El ilustrador Neal Adams, para muchos fue la estrella del día, quién además de compartir con sus fieles fans autógrafos, fotografías, litografías y cómics firmados, concedió un momento para charlar un poco sobre el proceso creativo y su labor al realizar la popular historieta de Batman, a la cual afirmó “tiene derechos de regalía”, un dato que no muchos conocían hasta este momento.

Neal Adams es un historietista estadunidense, reconocido principalmente por su trayectoria en DC Comics ilustrando al detective favorito del público, sin embargo, también fue parte del mundo Marvel en un corto tiempo. “Eran tiempos extraños, las empresas estaban peleadas entre sí, y los historietistas e ilustradores estábamos más unidos que nunca — compartió Neal, con el público en una charla que ofreció en el Teatro Metropolitano del QCC— guiada por el también historietista Sebastián Carrillo mejor conocido como Bachan: sí tenías problemas con DC, te ibas a Marvel y viceversa”.

Además de divulgar algunos secretos entre artistas, el aclamado ilustrador, confió a los asistentes sobre sus nuevos proyectos en mano y las siguientes actividades que estará realizando en los próximos años.

Otra de las estrellas presentes en el primer día de la Conque 2019 fue el actor de doblaje Eduardo Garza, quien a través de su voz ha dado vida a personajes como Krilin de la saga Dragón Ball, a Josh de la serie televisiva “Drake y Josh”, Francis de Malcom en el medio y Xander en la casa de los dibujos.

Lalo Garza, en una divertida plática con los asistentes a la convención de cómics, memoró la infancia de muchos imitando las voces de los personajes entrañables que tanto han gustado. “Nunca me imaginé que una frase de dos segundo, podría afectar la vida de tantos”, expresó nostálgico de su trabajo en la caricatura animada Dragon Ball.

“Voy por la vida como si nada pasara, y desde lejos puedo escuchar que la gente me grita ¡Gokú….!, son los momentos en los que te das cuenta del impacto que tienen estos personajes sobre las vidas de los demás”.

Para Garza, formar parte de la cultura pop, también le ha dado malos estragos en su vida privada, “tengo amigos, que no veo desde la secundaria y me llaman, para que imité la voz de Elmo para sus hijos recién nacidos, no saben cómo me molesta eso —ilustró para los presentes—: “la primera reacción de esos niños es llorar y mostrar con gritos el miedo que me tienen, porque no soy ese muñeco de felpa suavecito que están acostumbrados a ver…, y eso es irritante” —acotó.

Además de entretener al público con proyecciones sobre su trabajo y repetir frases famosas de sus personajes favoritos, Lalo Garza, invitó a los asistentes a un juego, en el que el ganador, se llevó una litografía y un cómic firmados por él, algo de gran valor en una convención de cómics.

Asimismo en las instalaciones del Centro de Congresos Querétaro, se pueden encontrar un sinfín de tesoros para los coleccionistas, pequeños o grandes, todos buscan algo. Desde artículos de edición limitada, figuras de sus personajes favoritos, revistas coleccionables, hasta una foto con su personaje favorito del mundo del cómic, manga o televisión.

Personajes que no pueden faltar en cualquier convención de cómics, son los “Cosplayers”, maestros del disfraz o amateurs, impulsados por mostrar a que personaje se asemejan más, entre ellos, se encuentran Spider Man, personajes del Manga, figuras de series y películas como Game of Thrones, o seres del universo de Star Wars.

DETECTIVE PIKACHU

Para finalizar la noche, se proyectó en exclusiva la película de fantasía Detective Pikachu, que estará disponible en cartelera hasta el10 de mayo.

La cinta se proyectó para un cierto número de afortunados asistentes que lograron entrar al Teatro Metropolitan anoche.

Basada en el videojuego del mismo nombre, será la primera película de acción en vivo basada en la franquicia Pokémon. La película está protagonizada por Ryan Reynolds como la voz del detective Pikachu y con Justice Smith, Kathryn Newton y Ken Watanabe en papeles de acción en vivo.

