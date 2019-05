Pide rector de UNAM desarme nacional

El Universal

Ciudad de México.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, pidió un desarme nacional, luego de que Aideé Mendoza murió de un impacto de bala mientras tomaba su clase de matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente.

Este viernes permanecerá cerrado el plantel puesto que continúan los peritajes de la Procuraduría General de Justicia para la reconstrucción de los hechos y pruebas auditivas.

A Graue Wiechers se le preguntó cuáles serán las medidas que tomará la UNAM para evitar que personas ingresen con armas a sus instalaciones, pero declinó tocar el tema con el argumento de que todavía no está claro cómo sucedió el asesinato de la estudiante.

“No quisiera entrar en eso, hasta que tengamos claro. En principio hay que hablar y pedir un desarme nacional: no es un problema nada más de las escuelas, sino del entorno, de colonias, en donde tenemos que exigir como universidad que exista una mayor seguridad, desaparezcan giros negros, narcomenudeo y en eso seguiremos insistiendo”, manifestó el rector.

Entrevistado tras inaugurar el coloquio “Política tributaria, ejercicio presupuestal, crecimiento económico y bienestar social” en el Palacio de la Autonomía, dijo que se aplicaron los protocolos de actuación en los hechos ocurridos el lunes pasado y que los sucesos escaparon del control de las autoridades.

“Los protocolos de actuación entraron, hoy tengo una reunión para revisar que se hayan llevado a cabo no solamente los de atención en casos de urgencia, sino el de atención en casos de emergencias médicas, pero hasta donde sé estos no fueron violentados (…) Hemos venido trabajando muy estrechamente, la seguridad en la universidad ha ido mejorando. Esto es un suceso muy lamentable, verdaderamente fuera de nuestro control”, dijo. En asambleas celebradas tanto en facultades y escuelas del campus Ciudad Universitaria como en el CCH Oriente, alumnos coincidieron en que no se sienten seguros de ir a la escuela, y también respecto a la atención [a Aidée, que no se realizó] rápidamente.

