Difunden Rocketman, primer tema musical de la cinta sobre Elton John

El productor y compositor Giles Martin reinterpretó los grandes clásicos de Elton John y adaptó la música para dar soporte a la narrativa de la película Rocketman, la cual retrata la vida del cantante británico de cuya banda sonora ya suena el tema homónimo del filme.

The Motion Picture será lanzado el 24 de mayo, desde el primer día del mes en curso se difundió en plataformas digitales esta canción a cargo del protagonista de la cinta, el actor Taron Egerton. Rocketman es una interpretación del clásico deEltonde1972,cuyo video comienza en las profundidadesdeuna alberca antesde transportar al público a su clímax triunfal en el estadio de los Dodgers, en Los Ángeles, California, se detalló en un comunicado.

En cuanto a la cinta, la cual llegará a las salas de cine mexicanas el 31demayo próximo, muestra el viaje fantástico de cómo un tímido niño prodigio llamado Reginald Dwight, se transformó en la superestrella internacional Elton John.

“Era muy importante que la música que yo compuse y grabé fuera cantada por Taron. Yo quería que él me interpretara, a través de las letras de Bernie y mi música, no sólo la actuación. Dejé a Taron en manos de Giles Martin, en quien confío ciegamente porque es brillante”, externó el cantante.

El afamado músico añadió que se apoyó en ellos para que artísticamente hicieran lo que fuera necesario, y reconoció que los resultados lo sorprendieron; además, destacó que lograr la música correcta era lo más importante, porque las canciones de la película son parte integral de la historia.

“La belleza de tener a Elton involucrado con el filme es que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él para ver qué tan lejos podemos llevar estas canciones clásicas. Giles Martin tiene un gusto impecable y grandes habilidades para llevar las canciones a un lugar donde son fieles a su esencia, pero también atrevidas”, indicó por su parte Taron Egerton.

Giles Martin, productor del álbum, explicó que tenían la oportunidad de jugar alrededor de algunas cosas y pensar cómo abordar las canciones, las cuales son la historia de la película y el latido del corazón de lo que sucede; y destacó la dedicación de Taron en el proceso.

El productor trabajó muy de cerca con los realizadores de la película, con la supervisión de toda la música para la producción, para transformar temas como Saturdays night’s alright for fighting en una pieza épica y I want love en un momento desgarrador tras un conflicto alrededor de una comida familiar del pequeño Elton.

Además, el “soundtrack” contiene una nueva composición de Elton Johny Bernie Taupin,(I’m gonna) Love me again, la cual interpreta el cantante británico junto con Taron Egerton, única pieza que no fue producida por GilesMartin.

Fue grabado entre 2017 y 2019 en los legendarios estudios de Abbey Roady AIRStudios,bajo la producción ejecutiva de Elton John, David Furnish, Matthew Vaughn y Dexter Fletcher; e incluye la participación de Jamie Bell, como el letrista.

