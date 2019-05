Sindicatos de SJR contra Reforma Laboral

Cientos de trabajadores sindicalizados, participaron en la marcha que se realizó en San Juan del Río.

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Cientos de trabajadores sindicalizados adscrito a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), al gremio de Telefonistas sección 52 en TELMEX así como al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río, marcharon en las calles de la ciudad para recordar a los mártires de Chicago, pero también para protestar por los cambios que se promueven desde la federación para conseguir una Reforma Laboral “a modo” de la parte patronal.

Cabe recordar que, históricamente, los sindicatos se reunían en el Puente de la Historia; sin embargo, debido a los trabajos que realiza gobierno del estado para construir una vialidad alterna, los inconformes se concentraron en el monumento a Benito Juárez, junto al mercado.

Gregorio López González, representante del SUTSJMSJR y quien recientemente consiguió un logro para su sindicato al conseguir uno de los incrementos salariales más altos en el estado de Querétaro, expuso que más allá de las siglas a los sindicatos a los que pertenecen, están obligados a unificar la voluntad de todos los trabajadores.

“Estamos en un momento muy difícil con estas reformas laborales que lo único que buscan es menoscabar los ingresos de los trabajadores, hoy primero de mayo le decimos a los gobiernos, no a la privatización de los servicios y que no se acabe con los convenios colectivos, no vamos a permitir que nos coarten la libertad sindical como lo pretenden hacer; ya basta, se lo decimos al gobierno con la fortaleza de todos ustedes”, señaló Gregorio López González.

Rafael Roa Guerrero quien representó a los trabajadores sindicalizados al servicio de los poderes del estado de Querétaro expuso que la reforma laboral que se aprobó en el senado afecta los contratos colectivos de trabajo por lo que, como sindicatos se debe procurar la unidad.“No es solamente un tema de tipo laboral, sino también el tema económico. Se viene una reforma fiscal que viene aprobándose en las dos cámaras; dentro de ella se trastocan los convenios laborales que ya tenemos muchos sindicatos en el país, ahí viene el incremento salarial y algunas cuestiones para jubilados”.

