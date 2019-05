Domínguez asume presidencia de la Conago

Francisco Domínguez buscará más recursos para estados y la reconciliación del país

Diego Armando Rivera

Noticias

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, fue nombrado presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), desde donde se comprometió a trabajar para eliminar la polarización del país y para que los estados tengan más recursos fiscales.

El queretano sustituyó en el cargo al mandatario de Campeche, Alejandro Moreno durante la celebración de la LV reunión ordinaria que aglutina a los gobernadores y gobernadoras del país.

En el evento estuvo presente el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ante el cual señaló que tiene cuatro objetivos por cumplir durante su periodo: incluir en la constitución el fundamento de la Conago; articular un acuerdo nacional para la concordia; respaldar que el objetivo de la economía nacional crezca al 4.0%, pero acompañado de la justicia social y convocar al Estado Mexicano para revisar atribuciones fiscales y la Ley de Coordinación fiscal para que los estados tengan mayores recursos.

“Las entidades federativas son el sistema óseo de México, donde se enarbola la gobernabilidad, el progreso y la libertad”

Entre sus prioridades señaló la necesidad de que exista consenso para darle mayores recursos fiscales a las entidades federativas.

“Para cumplir con el desarrollo económico, irrestricto del 4.0 por ciento, planteamos también al presidente de la República y a su gabinete, que hay una necesidad de convocar al Estado Mexicano para revisar las atribuciones fiscales”.

Además señaló la necesidad de firmar un acuerdo para la concordia, que los reúna en el propósito de construir juntos el México y para lograrlo se requiere del compromiso público de todos los actores públicos en favor de la moderación.

“Invité al presidente a que firmemos un acuerdo para la concordia y que elimine la crispación y nos reúna en el propósito de construir juntos al México al que todos aspiramos. Urge reconciliar a México y terminar con la polarización”.

Previo a la toma de protesta del mandatario estatal, la Conago, en coordinación con el Consejo Coordinador Empresarial y Gobierno de México, firmaron el Acuerdo para el Diálogo Social y el Fortalecimiento de la Paz Laboral.

“Concordia, colaboración y entendimiento configuran una nueva hoja de ruta nacional. Con organismos de la sociedad civil fortalecidos; un diálogo social vigoroso; compromisos tangibles y los ciudadanos en el centro de nuestras decisiones”, señaló el mandatario.

En entrevista, Domínguez Servién indicó que encuentra una Conago muy unida, pero deben subirle el nivel político en términos positivos, pues para eso se hizo esta organización, para impulsar temas económicos, de seguridad, educativos y sociales.

“Nosotros no buscamos contrapesos políticos, queremos la unidad del país, queremos la unidad del país, la solidaridad del país, el crecimiento del país, y que todos ganemos, pero lo que se le otorga a uno, no se le quite a otro”.

