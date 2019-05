Alto exfuncionario se confiesa testaferro de sobornos a Alan García

EL EX vicepresidente de Petroperú, Miguel Atala, durante la audiencia de apelación donde se confirmó su detención preliminar por 10 días que solicitó la fiscalía.

Lima.- El exvicepresidente de la empresa estatal Petro Perú Miguel Atala confesó haber actuado como testaferro del fallecido expresidente peruano Alan García para recibir 1,3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht, según informó el portal IDL Reporteros.

“Por primera vez en la historia del caso Lava Jato en el Perú, uno de los principales involucrados delata al expresidente Alan García”, escribió IDL Reporteros en su cuenta de Twitter.

“Miguel Atala confesó ante la Fiscalía que actuó como testaferro de García para recibir US$ 1.3 millones de Odebrecht”, agregó el portal de investigación periodística.

Alan García se suicidó el pasado día 17 cuando un fiscal acompañado por policías llegó a su casa en Lima para detenerlo en forma preliminar por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en su segundo gobierno (2006-2011).

“Cada vez que (Alan García) necesitaba dinero me llamaba por teléfono previamente y me citaba a diversos lugares, le he entregado dinero en diversas ocasiones y lugares, como en Palacio de Gobierno, en su domicilio que primero quedaba en la urbanización Las Casuarinas en Surco y luego en su domicilio ubicado en Miraflores, al Instituto de Gobierno de la (universidad) San Martín de Porres, entre otros lugares”, dijo Atala en la confesión a los fiscales, según IDL Reporteros.

El contacto con el exmandatario del partido Aprista se hizo a través de su entonces secretario de Palacio de Gobierno, Luis Nava, quien le preguntó en 2007 si podía ser apoderado de una empresa offshore en Andorra.

“Yo le dije con qué finalidad y él me dijo que era para figurar como apoderado de una empresa offshore y su respectiva cuenta, para recibir dinero”, explicó Atala.

El exfuncionario de Petro Perú preguntó a Nava si el dinero era legal y éste le respondió que sí porque provenía de empresas que no tienen vínculo con el Estado.

“El señor Luis Nava Guibert no me indicó en ningún momento la cantidad o montos de dinero que iban a ser depositados en dicha cuenta, me dijo que solamente era una cuenta a lo que le dije que proceda”, agregó Atala.

