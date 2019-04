Tres “cristalazos” y un carterista asegurado, el saldo en TX durante vacaciones

SOLO carteristas y cristalazos en fines de semana de vacaciones en Tequisquiapan

Durante el fin de semana se registraron 3 incidentes de robo a vehículo también conocidos como “cristalazos” en el primer cuadro de la ciudad de Tequisquiapan, pero también se logró el aseguramiento de un carterista, esto fue el saldo en materia de seguridad que reportó el alcalde Antonio Mejía Lira, así como la Directora de Turismo, Janet Lozada quienes coincidieron que el balance fue positivo.

Adicionalmente la Unidad Municipal de Protección Civil reporto que en los cuerpos de agua y balnearios del Pueblo Mágico, no hubo ahogamientos ni incidentes que lamentar para los visitantes en las vacaciones.

A pesar de dicha circunstancia el alcalde Antonio Mejía Lira reconoció que hay que seguir mejorando para que la incidencia sea de cero; para ello habrá más capacitación para la Policía Turística y habrá más operativos con autoridades federales de seguridad.

“Fueron 3 cristalazos para la gran cantidad de personas que tuvimos, que no se podía caminar, cada fin de semana se le considera alta pero en esta ocasión fue extraordinaria porque hubo más gente que antes, también se detuvieron a varios delincuentes que no son de la zona porque vienen de otras ciudades; sin embargo, no debemos bajar la guardia porque debe ser permanente el trabajo que hace la Policía Municipal en coordinación con la Policía Federal”.

El alcalde recordó que la siguiente temporada fuerte, en la que se reforzarán los operativos de seguridad es en la Feria del Queso y el Vino en donde anticipan una gran afluencia de paseantes.

Antonio Mejía Lira aseguró que fueron detenidas hasta 7 personas en fines de semana, originarias de otras entidades del país, que estaban realizando actividades ilícitas en el Pueblo Mágico de Tequisquiapan.

Finalmente exhortó a la ciudadanía para que también contribuya al mejoramiento de la seguridad mediante el oportuno reporte a la línea de emergencias 911.

