Va tren del Istmo con capital nacional: AMLO

EL PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, encabezó la presentación de los programas Integrales de Bienestar y de Reconstrucción

Juchitán, Oax.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el proyecto del Tren Transístmico, que conectará al Pacífico con el golfo de México, no afectará al medio ambiente y que las empresas extranjeras no tendrán cabida, porque se hará con capital nacional.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo, mentira: todo lo haremos con inversión pública, y si hay inversión privada, será de mexicanos”, señaló al presentar el Programa Nacional de Reconstrucción para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat (PRI), López Obrador reiteró que para ese proyecto se implementará una zona franca, con reducciones fiscales y precios más bajos de gasolinas, lo cual beneficiará a 76 municipios de Veracruz y Oaxaca.

“Los que vengan a invertir en el Istmo van a tener como facilidades impuestos bajos. Aquí en el Istmo va a bajar el ISR a la mitad y va a bajar el IVA a la mitad. Vamos a bajar el precio del gas, la luz, las gasolinas y el diesel”, aseguró el Jefe del Ejecutivo.

Ante cientos de juchitecos, recordó que se hizo una consulta con los pueblos indígenas de la región y expresaron que están en favor de la obra; no obstante, repitió el ejercicio con los habitantes de este municipio, quienes a mano alzada también dieron su consentimiento.

Reiteró que no se afectará el medio ambiente ni se despojará de sus tierras a los pueblos originarios, y que su gobierno sembrará miles de hectáreas de árboles maderables en el Istmo: “Vamos siempre a ser respetuosos del medio ambiente y que les quede claro, no va a haber maíz transgénico. No vamos de ninguna manera a afectar nuestras semillas criollas”.

Avance en economía. El mandatario presumió que la economía y las finanzas públicas del país van “requetebién” en los primeros cinco meses de su administración. El presidente López Obrador dio tres indicadores de la confianza. “Uno, que está controlada la inflación, es decir, la carestía de la vida. No están subiendo tanto los precios en el tiempo que llevamos”.

Como segundo dato dijo que está aumentando la recaudación de impuestos, porque la gente le tiene confianza al gobierno. “El tercer punto es que el peso mexicano se está fortaleciendo, terminó esta semana, antier, el viernes, como la moneda que más se fortaleció entre los países emergentes”, indicó.

Recursos a damnificados

El Presidente señaló que su gobierno entregará apoyos a todos los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. “No vamos a dejar a nadie sin apoyo, en el desamparo, los afectados por los sismos van a ser atendidos. Se van a seguir construyendo viviendas, se van a restaurar los servicios públicos, sean escuelas o centros de salud”.

Comentarios

