Interponen amparo contra huelga en la UAM

El Universal

Ciudad de México.- Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana interpusieron un amparo para demandar la reapertura de las instalaciones y poder retomar sus actividades, suspendidas por una huelga que se ha extendido por 82 días.

Aunado a ello, profesores e investigadores demandaron el pago de becas y estímulos que dejaron de recibir, junto con su salario, desde que inició la huelga en la UAM.

Leasly Alejandra Campa Raymundo, estudiante del doctorado en Ciencias Matemáticas en la Unidad Iztapalapa, interpuso el amparo a nombre de 200 de sus compañeros que firmaron.

Explicó que las afectaciones han sido tanto para los estudiantes, cuyos proyectos de investigación están detenidos, como para los aspirantes que han tenido que buscar otras opciones educativas.

Además de esta actividad, el próximo jueves el grupo de estudiantes y profesores que está en contra de la huelga en la UAM llevarán a cabo una marcha del Palacio de Bellas Artes al Zócalo de la Ciudad de México, a las 16:00 horas.

La demanda de amparo se ingresó en el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa y se turnó al Juzgado Segundo de Distrito. Las autoridades tanto de la UAM como del sindicato deberán recibir una notificación mañana mismo y rendir un informe detallado de cómo se encuentra la situación laboral en un plazo de cinco días hábiles.

Mientras tanto, profesores de dicha institución exigieron que se les paguen sus becas y estímulos, al considerar que no deberían estar sujetos a la huelga. Reclamaron que muchos de ellos, a pesar de no ser trabajadores sindicalizados, no están cobrando.

En un documento que firmaron y entregaron en la ANUIES, que es la sede temporal de la rectoría general, los docentes y académicos explican que las becas y estímulos que reciben se entregan por medio de la evaluación de su productividad y por lo mismo no son parte del salario, y que los pagos que se suspendieron correspondían a actividades realizadas durante 2017 y 2018.

Comentarios

comments