“No soy yo”: Luis Aguilera

El ex Secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Ortiz, ofreció una rueda de prensa.

POR ENRIQUE ZAMUDIO

“No soy yo; no estoy ahí”, aseguró el ex secretario del Trabajo, José Luis Aguilera Rico, luego de que se difundiera un video en el que se involucra en supuestos actos de corrupción. En rueda de prensa, José Luis Aguilera Rico negó rotundamente que sea su voz la que se escucha en el material que circuló por redes sociales y que retomó un medio de comunicación nacional. “Las imágenes, los videos o los audios, yo no los reconozco. Quiero ser muy puntual en eso y tendrán que demostrar si efectivamente es José Luis Aguilera o no es José Luis Aguilera”, apuntó el ex funcionario estatal.

Comentarios

comments