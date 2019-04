QUIRARTENISEN EL DEPORTE

POR GERARDO QUIRARTE FACEBOOK @QUIRARTENIS SE QUITA EL SOMBRERO… Sin duda que Michael Jordan, el legendario ex basquetbolista de los Toros de Chicago de la NBA es una voz autorizada para emitir opiniones sobre temas deportivos.

A raíz de la espectacular y emotiva victoria del golfista Tiger Woods en el Masters de Augusta de la semana anterior, Jordan ha situado el regreso triunfal de Tiger a la cúspide del golf por encima de su propia vuelta al baloncesto.

Derivado de sus operaciones y problemas de la espalda, probablemente el mismo Tiger fue la única persona que creyó que podría regresar, comentó Jordan, al tiempo que reconoce y considera que el triunfo de Tiger en el Masters le representa justicia por los problemas personales que tuvo que enfrentar y el enorme esfuerzo que conlleva competir al mejor nivel mundial con excelentes golfistas más jóvenes.

ITALIA PRESENTE… Menudas sorpresas se han dado en el tercer torneo de la Serie Masters 1000 del circuito tenístico de la ATP, en el espectacular country club de Monte- Carlo, magnífico escenario envuelto en el sol del mediterráneo.

El español Rafael Nadal quedó corto en alcanzar su décimo segundo título del evento cuando fue sorpresivamente vencido en semifinales por el italiano Fabio Fognini, quien a la postre resultó el campeón del evento.

Fognini, quien por cierto es el campeón reinante del Torneo Abierto de Los Cabos, a sus 31 años de edad se convierte en el primer jugador italiano en ganar un evento de la serie Masters 1000.

Como parte del torneo, no podía faltar la visita obligada al Palacio Real con el Príncipe Alberto, entusiasta impulsor y aficionado al tenis.

CANDENTE… La competencia en la postemporada de la NBA se pone al rojo vivo cuando 16 equipos de la liga buscan a toda costa avanzar a la segunda ronda en series que literalmente sacan chispas.

En la que enfrentan Philadelphia y Brooklyn, además de ser expulsados por generar una bronca en cancha, Jared Dudley y Jimmy Butler fueron multados por la liga con 25,000 y 15,000 dólares respectivamente.

En el ámbito deportivo, los expertos coinciden en señalar a los Warriors de Golden State como los fuertes favoritos para refrendar y llevarse el título de campeón en la temporada, aunque por supuesto tendrán que solventar serios escollos en el camino.

Poderosos equipos como los Celtics de Boston, Bucks de Milwaukee, Rockets de Houston, Raptors de Toronto están demostrando un excelente nivel que pone la competencia por demás intensa e interesante.

En gran medida el éxito que pueda tener Golden State dependerá de la efectividad de su tercia de ases; si Kevin Durant, Kyle Thompson y Stephen Curry logran mantener la eficiencia demostrada hasta ahora, los Warriors seguirán siendo el equipo a vencer.

SANGRE NUEVA…..

Otras caras se asoman al podio de ganadores del PGA Tour; en ésta ocasión correspondió el turno al jugador oriundo de Taiwán, PC Pan, al llevarse el título del torneo “RBC Heritage” jugado en el bello campo de Harbour Town en Hilton Head, Carolina del Sur.

A sus 27 años de edad, Pan obtiene su primera victoria en el Tour, lo que le asegura privilegios totales hasta la temporada 2020 – 2021 además de 500 puntos en la carrera por la FedEx Cup.

En la conferencia de prensa posterior a la premiación, Pan comentó que estuvo cerca de no asistir al evento, toda vez que invitó a 10 jugadores juveniles de su país a una estancia en Houston; fue su esposa quien lo convenció de que jugara en el torneo en Hilton Head, lo que ahora le significado recibir el cheque de campeón por un millón doscientos mil dólares.

SE ENCIENDEN LAS ALARMAS….

Uno de los equipos consentidos del béisbol de las Grandes Ligas es sin duda el de los Yankees de Nueva York, que al inicio de la presente temporada se ha convertido en un verdadero hospital al tener un buen número de sus jugadores titulares en la lista de lesionados.

El último caso correspondió al vuela cercas Aaron Judge, mejor conocido como “el juez”, que haciendo swing de práctica en la caja de bateo en un lanzamiento contra Kansas City, sufrió una distensión muscular en el oblicuo derecho, que en un principio parecía menor pero que los médicos han diagnosticado como una lesión que puede ser grave.

Por lo pronto, Judge, el pelotero estrella de los mulos de Manhattan, se ve obligado a guardar reposo durante varias semanas al igual que otros 12 de sus compañeros de equipo; incluso, los Yankees han subido al infielder venezolano Thairo Estrada de su sucursal de Triple A, pelotero que se ha recuperado de un balazo en Venezuela en octubre del 2018, para hacer su debut en Grandes Ligas.

