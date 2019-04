Alejandro Ochoa Valencia acusa a su antecesor de almacenar hidrocarburo

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La estrategia del gobierno federal no va a funcionar si no se aumentan las penas del transporte y almacenamiento de hidrocarburos de procedencia ilegal, aseguró el presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa Valencia.

“Creo que de eso es lo que se trata, que el gobierno federal realmente diga las cifras y los ahorros que se han tenido y los resultados, no basta con decir que nos hemos ahorrado equis cantidad de dinero, sino hubo nunca detenidos”.

El mandatario indicó que tuvieron ocho detenidos y decomisos por más de 50 mil litros de combustible robado.

“Nosotros si tuvimos detenidos, lo triste de esto es que rápidamente salen, o sea, al día de hoy ya todos están libres”.

En este contexto recordó que uno de los presuntos implicados en este ilícito era el expresidente municipal de Colón, Alejandro Arteaga Cabrera; sin embargo, pudo justificar el almacenamiento de 4 mil litros de hidrocarburo, lo cual revela que no hay “piso parejo” para la investigación de delitos por parte de la Fiscalía General de la República.

Informó que recibió el documento de la Fiscalía en donde indica que se retire la custodia de la propiedad en donde habían encontrado el combustible y que mantenía la policía municipal, además de notificar que no había delito que perseguir.

En octubre del año pasado se localizó el hidrocarburo en una propiedad cercana a la Basílica de Soriano en el centro del municipio.

Ochoa Valencia expresó que, a diferencia de la federación, en Colón sí están dando resultados en el combate al robo de combustible, sin embargo, la acción de la Fiscalía deja “que desear” por no tener acciones específicas.

“Pareciera ser que en algunos caos la PGR (sic) actúa protegiendo y en otros casos no, todavía tenemos una guardia, por ejemplo en Viborillas desde hace ocho meses, porque no pueden avanzar y en el caso del alcalde rápido nos dijeron que cerráramos, no es el mismo trato que se ha dado contra algunos”.

