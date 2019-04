Activistas piden reclasificar como feminicidio la muerte de Marlen

POR DIEGO A. RIVERA FOTOS SIXTO PICONES Noticias Activistas de diversas organizaciones exigieron a la Fiscalía General del Estado que clasifique como feminicidio la investigación que se sigue por el fallecimiento de Marlen; además pidieron medidas de garantía para familiares y personas que apoyan a su familia para evitar agresiones.

Ivonne Roa, representante del Colectivo de Litigio Estratégico e Investigación en Derechos Humanos, explicó que existen elementos legales para clasificarlo como feminicidio, solicitan que no haya un desgaste de la familia, pues se han dedicado a recabar pruebas y a recorrer instituciones para buscar justicia.

“El caso de Marlen, no es un caso aislado, es parte de la violencia sistemática y estructural que se vive en el estado de Querétaro y a nivel nacional.

Solicitamos a la Fiscalía General que el presente caso lo maneje como un feminicidio” La activista indicó que es importante se clasifique de esta manera, pues a partir de esto, la investigación va a tener una perspectiva de género y se van a poder recabar las pruebas suficientes para demostrarlo y eso ayuda a que se sepa la verdad y haya justicia.

Finalmente aclaró que era importante realizar la conferencia para que no solo se conozca la voz de la Fiscalía, si no la de quienes fueron víctimas en este proceso.

“Creo que no hay respeto para las víctimas que en menos de una semana, la Fiscalía asegure que se trata de un suicidio, cuando no ha hecho las herramientas, ni las acciones pertinentes para poder demostrar esto”.

Magi López, representante de la colectiva Juntas, indicó que el 8 de abril del 2019 se encontró al interior de su casa el cuerpo sin vida de Marlen Fernanda Hernández Moreno.

Detalló que por testimonios de personas cercanas a la víctima, se sabe que Marlen, antes de su muerte, discutió con su pareja sentimental y continuamente la violentaba de diversas formas.

Pero a pesar de eso, la Fiscalía General del Estado ignoró las evidencias y pasó por alto recomendaciones, estándares internacionales, así como protocolos para actuar en casos de violencia de género.

Y muestra de ello, el 13 de abril informó a los medios de comunicación a través de un boletín que el caso se trató de un suicidio, sin que sus familiares fueran informados de esa situación.

“A raíz de la denuncia del caso, se evidenció que la pareja sentimental de Marlen ya había sido condenada en el año 2013 a 36 años de prisión, por haber asesinado en ese entonces a su novia, mediante asfixia por estrangulamiento”.

Aclaró que este caso reúne los elementos para ser considerado como feminicidio, como es el hecho de que mantenía una relación de noviazgo y había antecedentes de violencia.

“Pese a los antecedentes de su pareja, se señala que ella se suicidó con una agujeta sostenida a la perilla de la puerta”.

Por eso le exigen a “la Fiscalía General del Estado y al Gobierno del Estado de Querétaro lo siguiente: uno, realizar las investigaciones pertinentes para sancionar al responsable y que estas sean con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos”.

También piden que no se revictimice y se respeten los derechos de la familia de la víctimas, que se emitan las medidas cautelares urgentes para proteger la vida e integridad de sus familiares.

Además responsabilizan al estado de cualquier agresión o afectación que sufran familiares y personas de los distintos colectivos que se encuentran brindando apoyo y acompañamiento.

Y piden el esclarecimiento de los hechos, que no haya ni un caso más impune, que no se disfracen los delitos en los expedientes, pues eso no reduce el número de feminicidios.

Gisela Benítez, prima de la víctima, indicó que ella era madre, hija y una mujer con proyectos que buscaba retomar sus estudios universitarios e iniciar labores en su nuevo trabajo, en una compañía de seguros.

“Estoy aquí para expresar a nombre de mi familia que se está cometiendo una injusticia por parte de las autoridades.

Marlen era una mujer fuerte, alegre y solidaria; una madre que amaba a su hija y a quien próximamente inscribiría a la secundaria”.

Comentarios

comments