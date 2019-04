Tigres no se guardará jugadores

Notimex Monterrey. – Más allá de que Tigres de la UANL disputará el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la Concacaf la próxima semana, el técnico brasileño Ricardo Ferretti descartó guardar jugadores para el juego ante Morelia.

“Para la Concachampions tengo que pensar en la recuperación de mis jugadores, pero ante Morelia hay que poner lo mejor que tenga y prácticamente el segundo lugar lo tendríamos asegurado, no sé si a partir del sábado pueda pensar de una manera distinta”, dijo.

El “Tuca” destacó que aunque están en el subliderato general, todavía no está conforme con lo que han demostrado en el terreno de juego.

“Tal vez muy exagerado, pero estamos muy por debajo y no logramos el equilibrio que pretendemos”, estableció en conferencia de prensa.

Manifestó que pese a que la serie por el título del área ante Monterrey significa mucho, no pueden dar por perdidos los duelos que faltan del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“No podemos pensar que ya no nos interesan los nueve puntos que vienen y si no los logramos vamos a descender en la tabla general, pensar así sería como poder bajar al tercer lugar y no nos conviene”, acotó.

Así mismo, sobre la lesión de la rodilla derecha del delantero colombiano Julián Quiñones, Ferretti manifestó que todavía no tiene un diagnóstico preciso, pero que no es alentador el panorama

