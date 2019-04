LUPITA INFANTE SE QUEJA DE QUE LE TOMARON EL PELO

Notimex La actriz y cantante Lupita Infante aseguró que “le tomaron el pelo” cuando firmó para ceder los derechos en la filmación de una película inspirada en la vida y obra de Pedro Infante, su padre.

Explicó que en 2014 trató con el productor Frederick Ruider Campeón para que éste trasladara a la pantalla grande una obra de teatro que se refería a “El ídolo inmortal”.

La única condición fue que contrataran como actriz a su sobrina Lupita Infante, hija de su hermano Pedro, que ahora despunta como cantante.

“Autoricé la obra y la película porque me prometieron que lanzarían a Lupita.

En diciembre del año pasado me hablaron para decirme que quedaban tres o cuatro meses del contrato y les dije: ¿Y mi sobrina? Obviamente ya no la estaban considerando”, comentó en entrevista para Notimex.

Cuando Lupita Infante pidió revisar el guión, la respuesta de Frederick Ruider Campeón fue que el nuevo escritor no lo permitía.

“Y yo le dije que no se ha hecho nada de Pedro Infante que yo no lea ni supervise.

“Al revisar me di cuenta que no era la historia que me habían propuesto.

Sí tienen mis permisos, pero cambiaron el guión, por lo que presentaré una demanda de inconformidad.

Llevo dos semanas en los juzgados para llevar a cabo el proceso”.

Para Lupita es un orgullo que la plataforma de entretenimiento a la que Frederick vendió los derechos para filmar “Como caído del cielo”, apueste por referirse a su padre en una de sus producciones.

“Sin embargo el trato no fue con ellos, sino con Frederick, que les dio los derechos que yo firmé.

Siento que me tomaron el pelo”.

Indicó que se apegará a lo que dicte la ley para ver qué puede rescatar de todo esto.

“Porque abusaron de mi confianza y lucharé lo que tenga que luchar porque ni es el escritor que me vendieron ni son los productores de los que me hablaron”.

No se ha reunido con las personas al frente de la plataforma, pero confía en que pronto puedan entablar una plática, pues es probable que ni siquiera puedan hacer uso del nombre de su padre.

A Omar Chaparro, quien interpretará el personaje de un imitador del afamado cantante, aclaró que lo quiere mucho y admira, por ello pide al público que no tome a mal que haya sido elegido como protagonista.

“En un evento me dijeron que Omar estaba amenazado de muerte y dije: ‘Por piedad, mi papá no perdonaría que eso pasara.

Mi papá es amor y nosotros somos amor, queremos amor para todo.

Estoy buscando algo conciliatorio, quiero que esto se arregle de la mejor manera para no amolar a nadie”.

Este lunes Lupita Infante estuvo en el homenaje que se le rindió a su padre en el Panteón Jardín de esta ciudad con motivo del 62 aniversario de su muerte.

“No tengo con qué pagar al público que sigan recordando y queriendo a mi papá.

Organizamos un gran festival de música porque es la única forma que tengo para agradecerles todo su cariño.

Esta vez mejoramos las instalaciones para que estén más cómodos”.

Comentarios

comments