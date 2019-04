Los fanáticos de Star Wars se niegan a poner fin a su pasión

EFE Comenzó en 1977 con una película que fascinó al mundo. Ahora, 40 años después, la legión de fanáticos de Star Wars se niega a poner fin a una pasión que promete seguir viva a pesar de la clausura de la saga, gracias al arsenal de novedades presentadas en la macroconvención Star Wars Celebration.

Una nueva película, una serie completa por estrenar, dos videojuegos..El “frikismo” galáctico está de enhorabuena.

Los miles de fanáticos de Star Wars, que han invadido esta semana Chicago (EE.UU.) para celebrar juntos su devoción, no pueden contener su alegría ante todos los lanzamientos que Disney y la productora Lucasfilm han anunciado esta semana.

“Este es un gran año.Estoy ansioso por el fin de la saga y también por la nueva serie”, cuenta a Efe Rodrigo, un fan de Star Wars que ha llegado con su familia a la convención desde Chile.

Rodrigo está emocionado porque un compatriota suyo, el actor Pedro Pascal (célebre gracias a “Narcos” y “Game of Thrones”), va a protagonizar la nueva serie de Star Wars, lo que hace más leve la despedida que supondrá la futura y última entrega en la gran pantalla, “Star Wars – Episode IX: The Rise of Skywalker”.

Ciertamente, hay que decir adiós a la saga de la familia Skywalker…pero también dar la bienvenida a “The Mandalorian”, la nueva serie sobre el universo Star Wars con la que esta lucrativa franquicia espera seguir manteniendo viva la llama del amor friki.

Con su nueva apuesta, presentada no por casualidad el mismo día que arrancaba el final de “Game of Thrones”, Disney ha asegurado el futuro de Star Wars para un buen rato y, de paso, se ha subido por todo lo alto al carro del fenómeno de las series.

“Va a ser muy grande, es una superproducción que va a atraer a millones de seguidores y crear una nueva historia”, comentaron al unísono los “influencer” españoles Andrea Compton y Javier Ruescas.

Ambos acababan de ver el tráiler que Disney avanzó en exclusiva para los asistentes a la bienal sobre Star Wars, organizada en un descomunal centro de convenciones de Chicago.

Pero por si acaso la maquinaria se detiene algún día, muchos son los fanáticos que aprovechan esta cita para tatuar en su piel a los Jedi, los Skywalker, Darth Vader o cualquier referencia al mundo galáctico.

Por un “módico” precio que va desde los 150 hasta los 700 dólares, cualquiera que lo desee puede plasmar con tinta su amor eterno por Star Wars.

Y a todas horas hay cola para hacerlo.También el público está dispuesto a hacer fila durante horas para conseguir alguno de los nuevos pósteres, camisetas o pegatinas que se distribuyen con cuentagotas al final de cada presentación.

