POR TANIA TALAVERA No ti cias Elementos policiacos, así como los servicios de emergencias, se movilizaron a la colonia Puertas del Sol, ubicada en la zona norte de Querétaro, en donde se registró un incendio en casa habitación.

Fue en un inmueble ubicado en la calle Aurora, en donde comenzó el fuego, zona en donde el personal de Protección Civil y Bomberos, acudieron para sofocar el fuego.

Por algunos minutos estuvieron trabajando para evitar que el fuego se propagara a otro domicilio, y al ser sofocado se conoció que el incendio solo causó afectaciones en el inmueble así como en diversos muebles.

No fue necesaria la intervención de paramédicos, ya que se conoció que no había personas intoxicadas, así como con alguna quemadura, por lo que no se pidió su arribo.

Elementos de la Policía Municipal de Querétaro, acudieron para auxiliar en el abanderamiento de la calle con la finalidad de auxiliar

