“NO AL ODIO, SÍ AL AMOR”, DICE BOTELLITA DE JEREZ

Con gran tristeza pero de pie, el b a t e r i s t a F r a n c i s c o Barrios “El Mastuerzo”, el guitarrista Santiago Ojeda y el percusionista Rafael González Villegas, conocido como “Sr. González”, hicieron un llamado para que la sociedad se transforme y procure el amor y no el odio.

En conferencia de prensa, los integrantes de la banda de rock Botellita de Jerez anunciaron este jueves que trabajarán en los temas que escribían al lado de Armando Vega Gil, quien se quitó la vida el pasado 1 de abril, los cuales en su momento subirán a las redes sociales para cerrar el ciclo de la agrupación.

En su oportunidad, Santiago Ojeda mencionó que sí habrá un homenaje para Armando, pero que aún es muy pronto para dar detalles sobre el lugar y el día, porque “termina Armando y termina Botellita de Jerez al mismo tiempo, es un doble homenaje que tendría que ser este año”.

Por su parte, Francisco Barrios “El Mastuerzo” hizo un llamado para que los interesados en conocer cómo era Armando se acerquen a su obra literaria.

Desde mi punto de vista su obra literaria es quizá la menos conocida y por ahí debería empezar el propio público a rendirle homenaje”.

Respecto al futuro de Botellita de Jerez como ya antes lo habían mencionado, reiteraron que no han pensado en sustituir a Armando, por lo que si logran concluir algún trabajo o una nueva propuesta musical lo harán sólo ellos tres.

“Tenemos muchas cosas que decir a propósito de esta tragedia (…) y por respeto no queremos que se ocupe el nombre de Botellita de Jerez, pero de seguir algo tendremos otra identidad, otro nombre, porque hacemos buena química, hacemos buenos trabajos y hay mucha creatividad.

En ese sentido, sí está abierta esa posibilidad de seguir haciendo algo nosotros tres”, comentaron Paco Barrios “El Mastuerzo” y Santiago Ojeda.

En torno a las denuncias anónimas, fijaron su postura: “Opinamos que las denuncias anónimas pueden existir.

“Creemos que habría que haber un protocolo para que no sea un linchamiento social y mediático, y creemos que sí tienen que transformarse muchas cosas, incluso nuestros comportamientos como machos y hembras, como hombres y mujeres, porque no sólo afecta a las mujeres, sino también a los hombres.

Tenemos que erradicarlo, incluso nuestro discurso verbal tiene que ser transformado”, expuso “El Mastuerzo”.

Recordó que hace algún tiempo la agrupación impulsó el foro de denuncia contra piropos “guarros”, una especie de “performance” y “sketch” que evidentemente cuestionaba todo esto.

Al respecto y con contundencia, “Sr. González” descartó que el feminismo tenga la culpa del suicidio de Armando, pues él tomó una decisión en un contexto en el cual había muchos factores de por medio, uno de ellos la denuncia en su contra.

“El feminismo no es el enemigo, el feminismo no puede existir si no están incluidos los hombres”, agregó el músico. Pidieron no culpar y perseguir a la denunciante, porque “eso genera odio.

Queremos ser claros, estamos en contra del odio, todo con amor aunque suene cursi. No al odio de ninguna forma, porque el odio es la patria de los poderosos, nosotros no estamos ahí”.

Por otro lado, “El Mastuerzo” indicó que Karla, mamá de Andrés (hijo de Armando), les compartió que hoy desmontará la casa de “El Cucurrucucú” (como le decían al fallecido músico) y que les proporcionará el acervo documental de Botellita de Jerez.

Cabe mencionar que previo a la conferencia, la banda leyó una carta de agradecimiento hacia quienes formaron parte de esta agrupación que surgió en 1983, a su representante Paola Hernández, a los colaboradores, a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), que cubrieron los gastos del funeral de Armando, y por supuesto al público que los ha acompañado durante su existencia.

Comentarios

comments