“NIÑA LLORANDO EN LA FRONTERA” GANA EL WORLD PRESS PHOTO

Notimex La imagen de la pequeña inmigrante Yanela Sánchez y su madre Sandra, al momento de ser detenidas por oficiales fronterizos en McAllen, Texas, que capturó el estadunidense John Moore, fue reconocida con el World Press Photo.

Titulada como “Niña llorando en la frontera” (Crying Girl on the border), la imagen fue elegida por el jurado como la “Fotografía del año”, de entre cinco finalistas, mismas que fueron seleccionadas de 43 nominadas.

Las otras fotos que aspiraban al premio fueron las de la francoespañola Catalina Martín-Chico, la primera mujer seleccionada en la categoría; el sirio Mohammed Badra; el italiano Marco Gualazzini; el australiano Chris McGrath, y el sudafricano Ben Stirton, quienes también lograron plasmar con su cámara imágenes de la realidad social.

En lo que respecta a la categoría “Historia del año”, World Press Photo dio a conocer a través de su página oficial, que “The Migrant Caravan” del holandés Pieter Ten Hoopen fue la ganadora.

Asimismo, el reconocimiento de “Interactivo del año”, que celebra la producción de una atractiva narración interactiva, fue para “La última generación” de FRONTLINE/ The GroundTruth Project.

Finalmente, el “Video del Año” fue para “The Legacy of the ‘Zero Tolerance Policy: Traumatized Children With No Access to Treatment” de Univision News Digital.

Cabe recordar que desde 1955, el World Press Photo reconoce a los fotógrafos profesionales por sus mejores imágenes, mismas que contribuyen al periodismo visual.

