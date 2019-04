Miguel Poveda ama la vida gracias a su fusión con el flamenco

Notimex El cantaor español Miguel Poveda lleva en el alma el cante del flamenco, el cual se convirtió en su lenguaje, por lo que se fusionaron en uno mismo, además de que le provoca sentimientos de gratitud y amor.

“A medida que fui entendiendo e impregnándome más de lo que es el flamenco desde el lugar de origen, entonces entendí que el flamenco y yo ya éramos una sola cosa”, confesó en entrevista con Notimex.

“A mí me ha dado esa fusión, esa música flamenca, muchos momentos de felicidad, me ha servido de terapia, me ha servido para amar la vida, para comunicarme con la gente, para encontrar mi lenguaje más verdadero, para comunicarme con el resto del mundo y entonces lo que siento cuando canto flamenco es gratitud y amor hacia una música que ya es mía y yo soy suyo”.

El cinco veces nominado al Latin Grammy que se ha consagrado como uno de los artistas flamencos más sobresalientes a nivel mundial, ahora mostrará su pasión y talento en la Ciudad de México.

Como parte del 35 Festival del Centro Histórico, el cantaor ofrecerá un par de recitales en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 12 y 13 de abril, presentaciones con las que además celebrará más de 30 años de trayectoria.

“Estos 30 años me han servido para ir cambiando de piel continuamente, para crecer y convertirme en el artista que soy hoy día.

“Afortunadamente vas cambiando y mudando de piel a medida que vas adquiriendo experiencia de vida y el flamenco requiere de mucha experiencia de vida para contar porque se cuentan muchas cosas, cuestiones desgarradoras, de tragedia, de alegría por supuesto también”, compartió.

Para la ocasión el cantaor de origen catalán hará un recorrido musical por las raíces del género andaluz con su toque personal, además de incluir piezas de los compositores mexicanos José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel.

Planteó que aun cuando el flamenco no es un género que se posicione en las listas de los más vendidos, es rescatado por el arrojo de su interpretación, un parecido que comparte justamente con la música popular mexicana.

“Admiro mucho la música que hacen, como la interpretan con ese desgarro y esa verdad.

Me identifico con esa forma de cantar.

Vas al mensaje del desgarro, del dolor, de la rabia, de la ira y alegría”.

