PATY CANTÚ AYUDA A FANS EN MOMENTOS DE LASITUD

Notimex Que alguien acepte su homosexualidad ante su familia o se arrepienta de abortar o de quitarse la vida son algunos de los actos que Paty Cantú ha logrado en los seguidores a través de su música.

“Me han llegado a decir que salieron del clóset, que se lo dijeron a su mamá y aunque su hermano ya no les hable están contentos con su vida.

“Otras personas me han dicho que se casaron con alguna de mis canciones, que no abortaron al oír tal tema o no se quitaron la vida por cierta canción”, compartió a la prensa la cantautora mexicana.

Cuando habla de eso podría sonar hasta sangrona o presumida “pero es cierto.

No sé si la música realmente tiene ese poder tan grande, pero es una forma cero anónima de decir, de admitir, que uno ha pasado por situaciones vulnerables”.

La autora de temas como “No fue suficiente” y “Cuenta pendiente” sostuvo que ella encuentra consuelo en letras de Juan Gabriel, Alejandro Sanz y Mon Laferte, entre otros cantautores.

“Y si alguien puede encontrar compañía en las mías ese es mi premio, es la trascendencia más grande que voy a tener en la vida y no pido más.

Les agradezco de corazón porque no saben que por ustedes no me siento sola, yo también puedo salir de la depresión cuando me he sentido mal.

“Porque gracias a ellos (sus seguidores) me sentí acompañada en el día más triste de mi vida cuando algo pasó en mi familia.

Por ti creo otra vez en el amor, porque me siento valiente.

Así que gracias porque estos diez años de canciones han sido diez años de encontrar almas valientes en el mundo”, externó.

El 12 de abril, mediante un concierto en el Auditorio Nacional, en la ciudad de México, Paty Cantú festejará su primera década como solista luego de haber formado parte del dueto Lu al lado de Mario Sandoval.

