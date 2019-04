ABANDERADOS La delegación queretana quedó conformada por 100 atletas que estarán compitiendo

POR YOLOT GUERRERO FOTOS SIXTO PICONES Noticias El gobernador F r a n c i s c o Domíngue z abanderó a la s e l e c c i ó n estatal del Nacional Juvenil, Olimpiada y Paraolimpiada nacional 2019, acto que se llevó a cabo en el majestuoso Palacio de Gobierno.

En el acto también estuvieron la diputada Verónica Hernández Flores, Markus López, titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro y Rodrigo Ruiz Ballesteros, secretario de la juventud entre otras pesonalidades.

El gobernador dio la bienvenida a la Casa de la Gobernadora, invitó a los atletas a mantener una disciplina, “siéntanse orgullosos de representar a Querétaro”.

Informó que la delegación queretana quedó conformada por 100 atletas que estarán compitiendo en 35 disciplinas.

Felicitó a Brandon Plazas por sus logros para mostrarse seguro de que estará en Panamericanos con 22 años de edad.

Lo mismo a a Daniela Muñoz seleccionada a Lima 2019 a quién le auguró éxito como a Zacarías Urquiza de Tiro Deportivo.

“Nuestros jóvenes pueden llegar hasta donde se lo propongan, construir una carrera profesional, echar andar una empresa exitosa, ocupar puestos de alta especialización, son muchas áreas las que se tienen en Querétaro.

Me da un gusto recibirlos por su ejemplo de voluntad”, finalizó.

En el evento el director del Indereq dijo que la Selección da mucha esperanza luego de escalar posiciones pasar del sitio 10 al 6 en Olimpiada y del 6º al 4° en Paralimpiada.

Brandon Plazas “Después de ver este video siento mucho orgullo de pertenecer a este estado.

Ahora nos toca poder sumar.

Tenemos un estado justo, modernos con muchos queretanos nobles que llegaremos a ser referencia del país.

Padres ustedes hacen el esfuerzo, compran los artículos que necesitan.

La medalla es de ustedes y su familia” declaró Markus López.

Brandon Plazas habló a los seleccionados, “agradezco la oportunidad de estar en este abanderamiento.

Siempre me ha gustado representar a Querétaro por quien conseguí 5 medallas en Olimpiada, ahora me toca representar a México pues mi meta es estar en los Juegos Olímpicos”.

