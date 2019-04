REDES SOCIALES, DOLOR DE CABEZA PARA LOS VOCEROS

Notimex Improvisar y actuar por intuición son algunos de los errores más comunes en los que incurren los voceros, a quienes en la opinión de la maestra en Análisis Político y Medios de Información Ana Paula Ugalde Haro les falta preparación.

La especialista planteó en entrevista con Notimex que esas figuras también suelen ser muy carismáticas, muy buenas hablando en público y extrovertidas.

Sin embargo, eso no significa que puedan llevar a cabo su labor de manera eficaz, sobre todo ahora que en México se enfrentan retos mayores en términos de comunicación respecto a los temas de convergencia mediática.

“Cada día no sólo estamos expuestos a los medios convencionales como se conocen, sino también a un sinnúmero de plataformas digitales, lo que vuelve mucho más compleja la labor de vocería y, por lo mismo, se requiere capacitación mucho más puntual”, explicó.

La comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y autora del libro “La biblia de la comunicación eficaz” mencionó que las redes sociales tienen ciertas características que no tienen medios tradicionales, como la inmediatez y la viralidad.

“Entonces, lo que pido a los voceros en ese sentido es que estén muy conscientes del uso de todas las plataformas, ya sea un tuit, una imagen en Instagram o subir un video en YouTube”, exhortó.

En relación a la polémica que se ha generado en torno al movimiento MeToo, que en México ha exhibido a escritores, periodistas y músicos como acosadores tras ser denunciados vía Twitter por sus supuestas víctimas, y que derivó en el suicidio del bajista del grupo Botellita de Jerez, Armando Vega-Gil, destacó la importancia de que quienes divulgan información se responsabilicen de sus actos.

“Este es un caso muy emblemático y un caso que vale la pena analizar en términos de fenómenos de comunicación, justamente los encargados de esa labor de redes sociales nos volvemos protagonistas de corrientes de opinión y eso conlleva a una responsabilidad muy importante”.

Ugalde Haro señaló que un vocero, término con el que define a la persona que habla a título o a nombre de otra organización, debe ser profesional y consciente y no alguien improvisado o impulsivo, ya que puede haber consecuencias de todo tipo, “unas más lamentables que otras”.

La escritora indicó que ellos deben pensar que esas redes son parte de una extensión de su marca o de su persona, porque hablan de sus hábitos, preferencias, fobias, valores, lo que les gusta, con lo que también conforman su imagen, es su huella digital y parte de su proyección como voceros, por lo que se debe cuidar el manejo de contenido en las redes.

“Si lo hacemos de manera estratégica, preparada y consciente son herramientas que pueden jugar a nuestro favor, si lo hacemos de manera deliberada o impulsiva, o sin tener claridad de su manejo, se pueden generar problemas muy relevantes que impactan directamente en la reputación del vocero”.

La consultora con 18 años de experiencia en el diseño e implementación de estrategias de comunicación, comentó que en su reciente libro se plantea que uno de los objetivos principales es la profesionalización de la actividad, así como visibilizarla, hablar de ella, intercambiar puntos de vista y entender un poco la necesidad de tener buenas prácticas en esa materia.

Coincidió que en redes sociales cualquiera es divulgador de su propia marca y por eso su libro tiene tanta pertinencia no solo porque está dirigido a voceros institucionales de empresas, organizaciones o funcionarios públicos, sino también a todas aquellas personas que manejan redes sociales.

“Lo que me han demostrado más de 18 años de experiencia es que el vocero efectivo es aquel que se prepara, se anticipa a escenarios y busca una profesionalización constante de su papel”.

ENOJO E IMPULSO, ERRORES COMUNES DE LOS VOCEROS A decir de Ugalde Haro, son diversos los errores en que incurren los también llamados portavoces, pero el principal es creer que no hay necesidad de prepararse, además de no ser disciplinados en la difusión de su mensaje.

Es decir, cuando su objetivo es hablar de un tema determinado y a la mera hora con sus audiencias surgen otros temas de interés o de coyuntura que distraen el tema central de la comunicación y no puede regresar a sus mensajes.

“Otro de los errores muy comunes es que llegan a perder control sobre sus propias emociones, a veces se enfrentan a escenarios positivos y a veces no, para lo cual tienen que estar preparados”.

La escritora refirió que a veces los escenarios que enfrentan quienes se desarrollan en ese ámbito son adversos, entre ellos que algunos periodistas o intercomunicadores busquen, sin mala intención, sacarlos de su área de confort cuando ya tienen un mensaje muy estructurado.

“A veces el vocero llega a perder la calma, enojarse, engancharse, incluso algunos llegan a levantarse de una entrevista porque no están de acuerdo con el tipo de preguntas que reciben, eso no es lo recomendable, no es una buena práctica”, aconsejó.

“La biblia de la comunicación eficaz” contiene tips y recomendaciones que Ugalde Haro garantiza ayudarán a entender un poco el papel del periodista, por qué hace ciertas preguntas y a mantener el control sobre las propias emociones para contestar asertivamente.

El libro es resultado de muchos años de investigación a través de la experiencia con quienes ha trabajado y capacitado, y “aterrizarlo” le llevó unos tres años.

“Este es un primer paso, un primer volumen que habla de la importancia y la trascendencia de la vocería.

Todos los avances tecnológicos que vamos viendo y van cambiando día a día nos hace pertinentes a seguir elaborando y construyendo otro volumen relacionado con el manejo y la comunicación directamente con redes sociales”, adelantó

