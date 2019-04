SE ESTRELLÓ EN UN POSTE

POR LUIS MONTES DE OCA No ti cias Impresionante accidente se registró anoche sobre el kilómetro 24 de la carretera a Tlacote, con dirección a Obrajuelos, dejando como saldo un poste de concreto sólo detenido por los cables, apagones en varias colonias, el Peuget despedazado y su conductor policontundido y con crisis nerviosa.

De acuerdo a versiones recabadas en el lugar del accidente (a la altura de Sonterra) un vehículo que huyó del lugar habría impactado por alcance al Peugeot en color plata, proyectándolo contra el poste de concreto, el cual fue fracturado, desde la base y quedó solamente sostenido por los cables.

La Policía Federal quien abanderó la zona, destacó que no había lesionados, sin embargo, versiones extraoficiales daban cuenta de que el conductor si había sido trasladado para su revisión médica, pero que, al parecer no presentaba lesiones de consideración, especie no confirmada por Noticias.

El Peugeot presentaba un fuerte impacto en la parte posterior y el frente despedazado, con el motor prácticamente colgando.

Trabajadores de la CFE arribaron al lugar para realizar las maniobras necesarias a fin de reestablecer el servicio de suministro de energía eléctrica.

