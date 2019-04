Denuncian inseguridad y malos tratos de policías, en Pedro Escobedo

No ti cias Consternados los habitantes del municipio de Pedro Escobedo, en este estado, ante la nula presencia policial, lo que aseguran ha ocasionado el alto índice delictivo en el robo a negocios, casa habitación, de autos y todo tipo de delitos.

En entrevista algunos habitantes señalaron que no se cuenta con una Policía Municipal oportuna ya que al ser solicitados al número de emergencia 911, entrando al centro de monitoreo policial C4, nunca contestan el llamado de emergencia, y si es que entra el llamado, les dicen que no podrán acudir ya que no cuentan con patrullas disponibles.

Otros vecinos dijeron tener miedo de la misma policía, pues refirieron ya no saber si cuidarse más de los delincuentes o de los mismos oficiales, ya que han visto como se llevan a personas que se encuentran tomando bebidas embriagantes en vía pública o simplemente afuera de sus casas, quienes presuntamente son subidos a las patrullas, golpeados y les quitan sus pertenencias, al igual que a los jóvenes menores de edad que nomas con verlos, los policías se molestan y los suben a las patrullas, les quitan sus teléfonos, sus pertenencias y los dejas tres o cuatro cuadras de donde los levantaron.

Vecinos, preocupados continuaron haciendo mención que después de hacerse de noche temen salir de sus casas, ni siquiera ir a la tienda por el temor de ser levantados, robados y golpeados por los mismos policías.

Ante ello, continuando con las entrevistas, agentes de la misma corporación policial refirieron ante lo narrado por los escobedenses, que todo se deriva a las indicaciones (amenazas) del mismo secretario de la misma SSPM de Pedro Escobedo Lic.

Iovan Elias “N” y del Director de la Policia Estatal en el mismo municipio Marco Antonio Lopez “N”, que los obligan a hacer todo tipo de fechorías ilícitas y el que no le entre, es arrestado u obligado a trabajar sin descanso y hasta corridos, tal es el caso de algunos compañeros que al no entrar en juego han sido despedidos de la corporación policial y con un mínimo de finiquito, con el argumento de que en presidencia no hay dinero para los finiquitos al 100 %.

Concluyendo los entrevistados, solicitan al gobierno queretano tomar cartas en el asunto, “ya nosotros los Policías sólo queremos cumplir bien con nuestro trabajo y brindarles a los escobedences una seguridad eficaz, sólo que por nuestros altos mandos que tenemos al momento no nos dejan hacerlo, sino al contrario nos obligan a meternos a los domicilios con prepotencia y sin ninguna orden, aprehendiendo a miembros de familias, para golpearlos, sacarles la sopa para que nos pongan a los verdaderos delincuentes, concluyendo, ya estamos hartos nosotros sólo queremos trabajar en paz para la seguridad de Pedro Escobedo y sus comunidades” señalaron.

