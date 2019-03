CREO EN LA DEMOCRACIA; Asevera José Narro Robles, aspirante a la Presidencia Nacional del PRI

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias José Narro Robles, mexicano distinguido y carta fuerte de un agónico PRI, habla con sinceridad y responde a la pregunta: ¿Usted debió haber sido el candidato del PRI y debería estar gobernando este país, México lo esperaba? Eso —nos dice— debes publicarlo, que no quede en una plática entre nosotros.

Luego sonríe y dueño de la situación, asume la entrevista.

—¿Por qué aspirar a dirigir el PRI en este momento, cuando están en esta ecuación tan difícil? —preguntamos.

—Porque creo en la democracia, en la política, en las instituciones y los partidos políticos en general, forman la parte central, toral del entramado democrático, en México y en todas las democracias occidentales.

México necesita partidos políticos fuertes, México requiere que la sociedad vuelva a creer en partidos, en la política y el los políticos.

Me gustaría —dijo— ayudar a que el PRI, en el que participo, milito y admiro, regrese a los niveles electoralmente hablando que ha tenido en otros momentos, que recupere la ideología de la que no debe desprenderse, a defender las causas sociales que están en el lema del partido: “Democracia y Justicia Social” Las causas sociales –agregó— son lo que le dieron al PRI cercanía con la gente, con la sociedad.

El PRI vive un momento muy complicado pero me parece que es absolutamente viable, prever una recuperación y me gustaría contribuir, para que el PRI siguiera formando parte de los equilibrios en México.

Ante la revocación del mandato y si al frente del PRI, llamaría a ejercer el voto, a salir a las urnas y manifestar una posición, porque estamos en una situación, en un impase, muy difícil, cuando un presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que teniendo gran aceptación, llama a una revocación del mandato y que esto se haga en una elección intermedia… —El PRI, si estuviera en Usted ¿saldría a votar? —soltamos.

—Lo he dicho en varias oportunidades, es una pregunta muy oportuna, válida es del momento, es un tema de tal trascendencia que se tiene que debatir, que ver cuáles son las implicaciones para el proceso para el proceso del 21 pero más adelante para la gobernabilidad futura del país.

Tiene implicaciones, estoy por una discusión, amplia, porque los expertos, los conocedores den perspectivas y porque efectivamente se deslinden del resto de las elecciones, porque son cosas diferentes.

—Pero, si estuviera en Usted, sí llamaría a participar en un referéndum, para la revocación del mandato.

—Tenemos que ver las reglas, esto implica cambios constitucionales, leyes secundarias, no queda todo regulado en la Constitución, es un tema, muy serio que tiene que ser ampliamente debatido y no lo ha sido.

En otro tema, en el marco de una cena con directores de los medios de comunicación y en provecho de su especialidad soltamos: —¿Es correcto que el Seguro Popular pasa a ser parte del IMSS? —He sido crítico y lo fui en el nacimiento del Seguro Popular, he visto los problemas que se generaron, pero también he visto los grandes logros, generados a través del Seguro Popular.

A mí lo que me tienen que demostrar es qué se va a hacer, al decir se va a pasar todo, la pregunta es… ¿todo qué? ¿El dinero? —Es una financiera no tiene hospitales, cama censarles —inquirimos.

— El seguro Popular es un mecanismo de financiamiento, pero entonces… ¿cómo se vas a dar el ser vicio? ¿Con qué capacidad?, y la respuesta va para el proceso que se está planteando “aparentemente”, porque no se nos ha dicho otra cosa, que es re-centralizar los servicios de Salud y me parece que otra vez, no se está haciendo.

Me tocó participar —nos dice—, con el Dr.

de la Fuente, actualmente embajador de México, en el Sistema de Naciones Unidas, cuando era secretario con el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, fui subsecretario y nos tocó el tema de la descentralización de los servicios de Salud.

Creo que es un tema de forma de gobierno y de federalismo, y me parece que México debería avanzar hacia el fortalecimiento de sus entidades federativas y de los municipios y re-centralizar… pues es regresar y me parece que no es correcto.

Comentarios

comments