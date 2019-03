CONCLUYE KARINA CASTRO GIRA DE TRABAJO EN LA SIERRA GORDA

Noticias La Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, visitó el municipio de Pinal de Amoles con la intención de llevar la Jornada de Salud y Servicios 2019, en la plaza principal de la comunidad de Ahuacatlán.

Junto a Isidro Garay Pacheco, Presidente Municipal de Pinal de Amoles, Karina Castro de Domínguez recorrió esta jornada que acercó consultas médicas, atenciones odontológicas, chequeo del papanicolaou, afiliación al seguro popular, atención ciudadana, entrega de kits para mujeres embarazadas, asesorías de la CEA, DIF Móvil Niños, optometrista, corte de cabello y SEDESOQ.

Con esta actividad, concluyó la gira de trabajo que realizó la Sra.

Karina Castro de Domínguez por los cuatro municipios serranos; en Pinal de Amoles, a nombre del DIF Estatal se entregaron sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas para adultos mayores y personas con discapacidad, así como seis viviendas para familias vulnerables.

Antes de terminar esta jornada, la Presidenta del DIF Estatal, Karina Castro de Domínguez, dejó en claro que en equipo todo es posible y agradeció el apoyo del equipo del DIF Estatal, del Instituto de Vivienda de la Entidad (IVEQ), de la Secretaría de Salud y de la Universidad Cuauhtémoc, quienes la acompañaron en esta gira.

“Recuerden que tienen en el DIF Estatal un aliado importante que les brinda servicios de salud, porque estamos comprometidos con su bienestar físico y social”, expresó en su mensaje.

Asimismo,.

Karina Castro de Domínguez destacó que esta gira de cuatro días por los municipios serranos fue muy productiva y por ello, agradeció la hospitalidad de las familias serranas.

“Cierro un ciclo más de trabajo en la sierra, pero me llevo gratos recuerdos de todas las personas maravillosas que me enseñaron que cuando hay voluntad se pueden lograr las cosas; regresaré pronto a seguir brindando mi cariño y agradecerles la confianza que me dan para poder servir y llegar a cada rincón del estado”, dijo al informar que en total se brindaron 1800 servicios y trámites gratuitos en las jornadas de salud, se entregaron 140 ayudas funcionales y se atendieron 80 pacientes en la jornada odontológica.

Sumado a estas acciones también se colaboró pintando la fachada e interiores de una vivienda de IVEQ y se pusieron en marcha diversos programas municipales.

En su intervención, el Presidente Municipal de Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco, se congratuló por la visita del DIF Estatal y la jornada de salud que se instaló para los pinalenses.

“Gracias por lo hacen por la gente de nuestro municipio, esta administración estatal se ha distinguido por mostrar una atención especial a la sierra gorda”, aseguró el alcalde quien estuvo acompañado por las Presidentas del Patronato del Sistema DIF Municipal, Celina y Blanca Garay Pacheco.

Al finalizar el evento las autoridades realizaron un recorrido por los módulos de atención de la Jornada de Salud y Servicios, donde atendieron a la ciudadanía y platicaron con los asistentes.

