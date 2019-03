UAQ clasificó a la Universiada regional

YOLOT GUERRERO FOTOS: SIXTO PICONES Noticias La Universidad Autónoma de Querétaro calificó por equipos femenil y varonil en primer lugar a la Universidad en la disciplina de Tenis de Mesa en el Regional de CONDDE que se desarrolló en las instalaciones del Parque Querétaro 2000, el segundo lugar fue para la Autónoma de San Luis Potosí y Tecnológico Nacional, respectivamente.

En la parte individual Diego Palomo puso en alto el nombre de la UAQ al avanzar al nacional que se desarrollará en el mes de mayo en Yucatán.

El estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales declaró, “Me siento orgulloso de haber obtenido el pase a la etapa Nacional y estoy muy emocionado por lo que se viene, es un logro muy satisfactorio representar y formar parte del equipo representativo de Tenis de Mesa de la UAQ”.

“También me siento agradecido con mi entrenador de la UAQ Genaro Ayala & mis entrenadores con los cuales ahora me han estado entrenado en el Querétaro 2000 que son Guillermo Muñoz, Maricel Ramírez, y Mónica Miramontes que sin duda forman parte de este logro y también estoy muy agradecido con mis compañeros con los cuales entreno que me estuvieron apoyando en todo momento y dando consejos ya que son seleccionados nacionales y excelentes atletas lo cual me ha ayudado a fortalecerme como jugador de tenis de mesa y pegar ese entusiasmo y pasión por el deporte.

100 por ciento orgullo UAQ”.

Mientras que Brenda Rodríguez, Perla Díaz y Daniel Rodríguez consiguieron su boleto a Universiada por parte de la Autónoma de Aguascalientes.

En competencia estuvieron 4 estados, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

“El primer lugar fue la Universidad Autónoma de Querétaro.

En el estado tenemos buen nivel competitivo, 50 jugadores femeniles y varoniles disputaron su boleto hacia Yucatán para el mes de mayo” explicó Genaro Ayala, comisionado técnico.

Las Universidades de mayor nivel fueron la Autónoma de San Luis Potosí, Autónoma de Aguascalientes, Querétaro, el Instituto Tecnológico de Querétaro, Guanajuato sorprendió con jugadores de buen nivel.

