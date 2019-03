NADA ESPECIAL Ferretti descarta que sea algo diferente enfrentar las Águilas

Notimex Monterrey . – Pese a q u e T i g r e s de la UA N L visitará al campeón vigente y a uno de los equipos más importantes de México, como es el América, el técnico brasileño Ricardo Ferretti, descartó que sea un juego especial, ya que el único duelo que es diferente para él es frente a Monterrey.

“Nunca he pensado que si juego contra el América tengo que actuar de una forma, y a otro que no nombran tanto (Monterrey), de otra forma”, dijo.

Aseguró que él le guarda respeto total a todos los rivales, sin importar su historia o calidad, ya que únicamente el partido diferente para él es el clásico norteño.

“No hay que menospreciar y valorar de más a nadie sea América, Cruz Azul, Puebla, Tijuana, León, todos son iguales; el único con un pequeño ingrediente aparte es Monterrey”, apuntó.

Descartó opinar cuando se le cuestionó si a su homólogo del conjunto “azulcrema”, Miguel Herrera, se le pude considerar como el mejor técnico del balompié nacional: “Ni me va ni me viene, lo mismo si le preguntan a él de mí, va a decir: me vale”.

El delantero francés André-Pierre Gignac está en duda para este duelo debido a una lesión en la rodilla derecha, la cual lo ha mantenido al margen del trabajo del resto de sus compañeros.

La escuadra regiomontana continuará este martes con sus trabajos de preparación de cara al duelo ante América, que se disputará el sábado a las 19:00 horas en el estadio Azteca, dentro de la fecha 12 del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

