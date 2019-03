Imparten taller de defensa personal en el Congreso

Noticias A través de la fracción Querétaro Independiente de la LIX Legislatura local, se llevó a cabo el taller de Defensa Personal para trabajadores del Poder Legislativo, con la finalidad de acercar herramientas necesarias para el cuidado de su integridad, sobre todo, para no llegar a situaciones de riesgo.

La diputada del Partido Querétaro Independiente, Connie Herrera Martínez invitó a la ciudadanía a ser parte de este taller, e informó que a través de la fracción que representa, se otorgarán becas a quienes estén interesados.

Estas actividades comenzaron el 9 de marzo con la participación de mujeres y niñas en la inauguración del Do Jo, en el que se impartirá este taller, con la finalidad de contribuir a construir una sociedad con prevención de riesgos.

En este año se trabajará a través de este taller en el municipio de Querétaro, para posteriormente llevar esta plataforma deportiva en la Sierra y San Juan del Río y propiciar espacios deportivos, disciplina y sana convivencia.

El Sensei del taller de Defensa Personal que ha instruido al Ejército y Policía, Manuel Enrique Díaz Parra, expuso que la defensa personal es conciencia para impedir las situaciones de riesgo y para defenderse a través de “huir para no herir, herir para no matar, matar para no morir”, es el fin de esta práctica que privilegia salir del riesgo sin poner en juego la integridad, por eso recomendó que ante un asalto –por ejemplo-, es preferible entregar las cosas materiales y preservar la integridad.

En este taller se dio cuenta de métodos principalmente para huir, como recomendaciones de gritar para pedir ayuda a través de frases como “incendio o terremoto”, porque pedir auxilio, no genera confianza entre los ciudadanos, es poco probable que se acerquen a ayudar a quien lo necesita.

Por eso, recomendó Manuel Enrique Díaz, permanecer atentos al entorno, tener conciencia de quien está acercándose a nosotros, y transitar privilegiando las zonas alumbradas, con gente y espacios a los que se pueda entrar a protegerse o pedir ayuda.

Sin embargo, cuando no hay remedio y alguien pone en riesgo tu integridad, instruyó técnicas generales, con las que se puede huir, e inmovilizar al agresor.

La fracción Querétaro Independiente, agradece a los trabajadores del Poder Legislativo, por tomar parte de este taller, el cual consideraron necesario, pues aprendieron a prevenir o cómo saber actuar ante situaciones peligrosas.

Para las personas interesadas en adquirir una beca para tomar este taller de Defensa Personal, se entregarán becas en la oficina de la fracción Querétaro Independiente, durante este mes de marzo y hasta el 15 de abril del año en curso.

