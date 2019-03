NO SOY EL COMPOSITOR DE MODA: HORACIO PALENCIA

Notimex Fue en 2007 cuando Horacio Palencia saltó a la fama tras escribir un tema para La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, hoy acumula más de una década de trayectoria, por lo que asegura: “Ya no soy el compositor de moda”.

“Nunca quise serlo. El éxito me vino a manos llenas y muchos artistas me buscaban para que les diera una canción, pero yo quería trascender, no me interesaba ser el compositor de moda sino lograr fincar una trayectoria”, platicó a Notimex en entrevista telefónica desde Los Ángeles.

“Las modas pasan y llegan otras. Creo que hoy me buscan por todo lo que hemos logrado y no por estar de moda. Yo quiero permanecer y lo estoy logrando a base de esfuerzo y sacrificio. Hago lo que me gusta y me gusta crear música, eso me hace seguir vigente”, destacó.

A la fecha, Horacio Palencia ha compuesto canciones para Los Huracanes del Norte, Banda El Recodo, Germán Lizárraga, Pablo Montero, Lupillo Rivera, Ak-7, Gloria Trevi, Lucero, Banda MS, KPaz de la Sierra, Río Roma, Banda Cuisillos, Maluma y Luis Fonsi, entre otros exponentes de la música.

“Cuando me dispongo a escribir un tema lo hago inconsciente, la inspiración es intangible y cuando estoy en la adecuada posición mental se logra mucho”.

Para atinarle a lo que hoy en día es de preferencia para la gente, Horacio Palencia revela que procura revisar las listas de Spotify.

“También pongo mucha atención a la gente a mi alrededor para saber qué les está gustando.

Todo eso hace que yo decida el rumbo que tendrá mi inspiración, hacia dónde los quiero transportar.

Los gustos cambian de generación tras generación”.

Quienes hoy son sus contemporáneos, dice, ya no piensan ni sienten igual que ayer.

“Ya son diferentes, son padres, se casaron, realizan otras actividades y la vida misma los ha ido acomodando en otras cosas.

Lo que ayer les gustaba de mi música, hoy ya no es así, por lo que tengo que irme adaptando”.

Los consumidores principales de Horacio Palencia son personas de entre 25 y 30 años, por lo que siempre está pendiente de aquello con lo que se identifiquen y que él pueda comunicar a través de su música.

Por lo regular trabaja por encargo y le gusta porque así es más preciso en lo que el artista está buscando decir.

Otras veces le piden que muestre su lista de canciones y escogen la que mejor se les adapte.

“La verdad es que ya tampoco tengo muchas guardadas, afortunadamente se me han ido acabando, así que debo buscar un tiempo para escribir otro puño de letras.

Cuando viajo en avión es un momento ideal, pero también cuando me encierro en mi estudio”, platicó.

Canciones reales es lo que le pide la gente, sobre todo aquellas que hablen de amor y desamor porque les llega, se ven reflejados con lo que acontece en su día a día.

Aunque tiene varios proyectos en puerta, el cantautor Horacio Palencia no puede adelantar detalles, pero sí informó que vienen cosas muy importantes con reconocidos artistas.

Por lo pronto, promueve el tema “Rechula”, que rinde homenaje a la belleza de la mujer mazatleca.

Hace unos días ganó el premio BMI por la canción “Es tuyo mi amor”.

“Si alguien me hubiera dicho que llegaría hasta este momento de mi vida, no lo hubiera creído.

Me han sucedido muchas cosas lindas y no pienso en el futuro, yo soy de vivir el presente, el día a día.

Hoy tengo el mismo entusiasmo y las mismas ganas del principio, siempre estaré agradecido con Dios y con la vida”, concluyó.

