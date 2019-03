ENTREGA ÁLVARO UGALDE PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY DE OBRA PÚBLICA

Noticias La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ( C M I C ) De l e g a c i ó n Querétaro, entregó su Propuesta de Modificación a la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, a la diputada local Abigail Arredondo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones de la LIX Legislatura.

Este documento, elaborado en conjunto con los Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos del Estado de Querétaro, destaca 10 principales puntos, sobresaliendo la solicitud de contar con un padrón único de de proveedores en el Estado, así como promover un catálogo de precios unitarios actualizado; los constructores piden establecer tiempos razonables para la ejecución de las obras y difusión de los proyectos de obras que se tengan, con la intención de que haya asimilación por parte de la ciudadanía de las implicaciones de su ejecución.

Asimismo, como quinto punto, proponen que haya más libertad de subcontratación por el contratista; simplificación de procedimientos de acreditación para la adjudicación, presentación de propuestas en una sola etapa; estandarización y especificación de los criterios de descalificación; conteo del inicio del plazo para la realización de la obra, hasta que el contratista recibe efectivamente el anticipo y especificación del perfil profesional de quien supervise la obra por parte de las dependencias públicas.

Ugalde Ríos, agradeció a los presidentes de los Colegios de Ingenieros Civiles y de Arquitectos del Estado de Querétaro, Viridiana Nava y Miguel Medina respectivamente, por su contribución a esta Propuesta de Modificación a la Ley de Obra Pública, “este ejercicio, sienta las bases para contar con procedimientos actualizados, conscientes de la realidad que vivimos los queretanos, subrayando la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad”.

Agradeció a la diputada local la apertura y cercanía que ha demostrado con el sector de la construcción, reconociendo su labor como legisladora, y agradeció a su equipo cercano del Consejo Directivo de la CMIC su entusiasta y puntual participación en la elaboración del documento.

Por su parte, la diputada Abigail Arredondo, agradeció la decidida participación de los constructores “la Ley de Obras Públicas no se actualiza desde el 2003, por ello destaco el que ustedes busquen poner al día este tema.

La participación de la CMIC siempre ha sido destacada y hoy, con esta propuesta que nos hacen llegar de manera puntual, haremos un análisis puntual del documento para que veamos cómo sí, qué podemos y cómo lo podemos aterrizar, y que seamos aliados, para seguir trabajando de forma conjunta, sobre todo en ese tema de la mejora regulatoria”.

Finalmente la Vicepresidenta de la CMIC, Laura Sepúlveda Antuna, comentó que la CMIC “busca contribuir con propuestas, para construir mejores gobiernos y un mejor Querétaro”; reconoció el afán de la diputada Abigail Arredondo de hacer equipo con la sociedad.

“La Cámara -dijo-, busca contribuir a la industria y al desarrollo económico y sustentable de Querétaro” concluyó.

