HOY GRAN ESTRENO; La obra “Atracción Fatal” protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Diego Covarrubias se presentará esta noche en el AJOD

Noticias La gran espera terminó, hoy llega al escenario del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, la adaptación del thriller cinematográfico “Atracción Fatal” con dos únicas funciones: 19:00 y 21:30 horas.

El elenco encabezado por la actriz Itatí Cantoral, Juan Diego Covarrubias y Fabiola Guajardo, subirá al escenario para revivir la historia de Dan Gallagher, un hombre que aparenta tener una vida perfecta al lado de su familia hasta que conoce a una hermosa mujer, Alex.

En un arrebato de pasión lo arriesga todo y, así, lo que empieza como una aventura extramarital de fin de semana; terminará como una pesadilla de obsesión, hostigamiento y venganza.

En esta gran puesta de escena, producida por Jorge Ortíz de Pinedo y dirigida por Antonio Castro, Itatí Cantoral realiza su primer desnudo en teatro junto a Juan Diego Covarrubias.

Al respecto sobre las escenas de desnudo, en entrevista para diversos medios, la actriz Itatí Cantoral destacó la necesidad de las escenas eróticas para la historia.

“ Me costó mucho trabajo fue mi primer desnudo,pero la historia lo requería, Atracción Fatal requiere de este tipo de escenas,además están muy cuidadas, no estoy completamente desnuda, la iluminación me cubre y Juan Diego es un gran compañero para realizar este trabajo”, expresó.

Este gran espectáculo promete mantener al público atento de principio a fin con la interpretación de cada uno de los personajes, mismos que harán vivir al público diversos momentos de tensión, emoción y risas.

Comentarios

comments