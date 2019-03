CLASIFICADOS Intensa actividad del atletismo clasificatorio para la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019

NoticiasIntensa actividad tuvo de nuevo la pista del Querétaro 200, donde se clasificaron los deportistas queretanos que habrán de participar en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019.

He aquí los clasificados.

En las categorías infantiles (14-15 años y 16-17 años) clasifican a la etapa nacional el primer lugar de cada prueba del regional, y las siete mejores marcas del país.

Bajo estos criterios, señalados en el anexo técnico de atletismo, los queretanos que ya tienen asegurado su lugar debido a que se colocaron en primer lugar de su prueba son: En la categoría Sub 16 femenil: Renata Sandoval en los 80 m.

vallas quien cronometró 12.73 segundos; Lucero Román en lanzamiento de disco, con marca de 26.19 m.En la categoría Sub 18 femenil: Paula Rosas en los 100 m.con vallas con un tiempo de 15.93 segundos; el relevo 4×400 m.conformado por Jimena Fabián, Regina Durán, Nuria García y Luna Govea; Mariana Pacheco en salto triple con 10.34 m.; Andrea García en impulso de bala con 12.18 m.; Montserrat Olguín en lanzamiento de disco con 32.79 m.; y Ericka Guerrero con 37.39 m.en lanzamiento de jabalina.

En la categoría Sub 16 varonil: Francisco de la Vega en los 100 m.y 200 m.planos; Gael Chávez en salto de longitud con marca de 6.55 m.; Jesús Guzmán en impulso de bala con 15.50 m.; Juan Zumaya en lanzamiento de disco con 43.33 m.; y Juan Hernández en jabalina con 41.55 m.En la categoría Sub 18 varonil: Axel Vázquez en los 800 m.con tiempo de 1:55.98, y en los 1500 m.con marca de 4:06.84; Juan Fuentes en 110 m.con vallas con 15.23 segundos; el relevo 4×400 m; Josué García en salto con garrocha con 4.20 m.; Ander Pérez en salto de longitud con 6.43 m.; Jorge Macías en salto triple con 13.14 m.; y Omar Sánchez en jabalina con 43.93 m.

En las categorías juveniles (18-19 años y 20-22 años) solo clasifican las ocho mejores marcas del conjunto de las ocho regiones, por lo que los atletas deberán esperar a que se realicen todos los regionales para saber en qué posición se colocarán.

Sin embargo, los que tienen altas probabilidades debido a que son de los mejores representantes de la prueba a nivel nacional o que se colocaron en primer lugar en el regional son: En la categoría Sub 20 femenil: el relevo 4×100 que cronometró 50.

47 segundos; Priscila Luna en salto de altura con 1.

65 m.

; Silvia Guerrero en salto con garrocha con 3.

60 m.

; Sofía Baralt en salto de longitud con 5.

40 m.

; Helena Rocha en salto triple con 11.

11 m.

; Sofía Mojica en impulso de bala con 11.

54 m.

, y en lanzamiento de disco con 41.

95 m.

; Emiliana Villeda en lanzamiento de martillo con 35.

26 m; y Daniela Álvarez en heptatlón con 4248 puntos.

En la categoría Sub 23: Aída Barnard en los 800 m.

quien cronometró 2:20.

10; Ana Alarcón en los 400 m.

con vallas con tiempo de 1:04.

39; Ximena Esquivel en salto de altura con 1.

80 m.

; Zaida Uresty en salto con garrocha con marca de 3.

81 m.

; Violeta Basoria en salto de longitud con 5.

33 m.

; y Fernanda Rea en salto triple con 12.

24 m.

En la categoría Sub 20 varonil: Erick Portillo en 110 m.

con vallas con marca de 15.

71 m.

, y en salto de altura con 2.

18 m.

; Ricardo Medina en los 400 m.

con vallas con tiempo de 57:11 segundos; el relevo 4×100 m.

; Alfonso Arredondo en salto con garrocha con marca de 4.

20 m.

; Luis López en impulso de bala con 11.

22 m.

; y Roberto Arana en jabalina con 43.

82 m.

Finalmente, en la categoría Sub 23 varonil: Mario Lozano en los 100 m.

con 11.

24 segundos; Alejandro González en los 200 m.

con 21.

79 segundos; Sergio Esquivel en los 400 m.

con vallas con tiempo de 53.

67 segundos; los relevos 4×100 m.

y 4×400 m.

; Daniel Arellano en salto con garrocha con 4.

60 m.

; César Ramos en lanzamiento de martillo con 36.

49 m.

; Vanderlei Estrada en jabalina con 46.

63 m.

; y Ricardo Silva en decatlón con 6445 puntos.

