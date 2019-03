VADHIR DERBEZ ESTRENA “MALA”

Notimex El actor Vadhir Derbez dijo que uno de sus sueños es llenar estadios con sus presentaciones, así que experimentará en la música urbana con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Mala”, que forma parte de su proyecto musical independiente, con el que pretende cautivar y recibir el apoyo del público.

“Estoy muy emocionado porque mis canciones van un poquito más con el ‘flow’ que se está escuchando ahorita, creo que es algo que se puede escuchar perfectamente en los antros, es movido, es para bailar, para poner en el coche, entonces creo que lo va recibir muy bien la gente, espero que sí”, dijo Vadhir Derbez en entrevista con Notimex.

Aseguró que no quiere dejar en ningún momento la actuación, pues la quiere combinar con la música, “no quiero dejar ninguna de las dos, pero si le va increíble a mi música, si sé que tendré que hacer el sacrificio y estoy dispuesto a hacerlo, mi meta ideal sería poder estar en un estadio que está atascado, un foro o algo enorme con gente que esté cantando mis canciones me volaría la cabeza, ha de ser el mejor sentimiento del mundo”.

El actor y cantante mexicano comentó que se juntó con productores en Los Ángeles, California, para crear la música que le gusta y poder plasmar todas las cosas que quiere decir en las letras, esperando con ello que la gente lo acepte, le guste y sobre todo que lo compartan.

“Por ser un proyecto independiente y como todo es difícil de lanzar y muy caro, lo que más me va a convenir es sencillo por sencillo y mi vía más fácil de llegarle a la gente, es quien lo escuche la comparta y que me ayude a hacer esa chamba, el radio de repente es carísimo”.

Asimismo, el hijo de Eugenio Derbez cantará temas que son de amor y desamor, “lo más fuerte que voy a hacer es algo sexy sobre ligarse a alguien y a lo que van pero sin tirarle a la mujer, siento que eso es bien importante, como mensaje está padre tener algo qué decir y que lo escuchen”.

El actor afirmó que será muy cuidadoso y responsable de todo lo que diga en sus canciones, ya que para él consiste en una gran responsabilidad como figura pública, “creo que uno como artista puede llegar a hacer cosas y no se da cuenta del poder y el impacto que tienen las palabras, es muy importante cuidar esos detalles y yo sí me fijo en mis canciones, que lo que hable no esté afectado a nadie de alguna manera”.

Señaló que aunque haya escogido un estilo musical urbano, eso no significa que combine otros sonidos, “ya no se puede decir que estoy haciendo reggaetón, porque es una mescla entre tropical, de repente electro, o sea ya es una mezcla de ritmos, géneros, y es lo padre, porque te da permiso de jugar para donde quieras y crear tu propia versión del género”.

Por otra parte, Vadhir explicó que ahora con las plataformas digitales, hace que haya mucha competencia, haciendo más difícil el camino, ya que ahora en un mundo digital, cualquiera puede subir su contenido musical a la red, además de la competencia de los artistas que ya son famosos mundialmente y que van sacando cosas nuevas en cada momento.

Pero el intérprete de “Mala”, tema que saldrá próximamente, quiere disfrutar el momento y no sufrir porque algo salga mal, “yo no me voy a estresar, simplemente voy a seguir sacando canciones sin esperar que la de ahorita sea un exitazo, pero que la siguiente le llegue a más gente, hasta construir como una familia de gente que me apoye y que esté esperando la siguiente canción”.

