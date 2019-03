Entregan Karina Antuñano y Roberto Sosa 58 aparatos funcionales

Noticias Karina Antuñano de Sosa, presidenta del Sistema Municipal DIF Corregidora en compañía del presidente municipal Roberto Sosa Pichardo, entregaron 58 aparatos funcionales a personas con discapacidad y adultos mayores.

En su mensaje la señora Karina Antuñano recordó que el eje principal de su gestión al frente del Sistema Municipal DIF Corregidora, es apoyar y trabajar en favor de las personas que más lo necesitan invitando a los habitantes de Corregidora a acercarse a las oficinas del DIF municipal.

“Hoy entregamos 58 aparatos, que sin duda le serán de gran utilidad, de esta manera en el DIF Corregidora en conjunto con la presidencia municipal seguimos trabajando y avanzando por el bienestar de nuestra gente, no olviden que en estas oficinas todos los que trabajamos aquí estamos para servirles, siempre que necesiten algo no duden que serán recibidos con los brazos abiertos” Por su parte el presidente municipal, destacó la labor que se realiza dentro de la administración municipal trabajando a favor de las personas con discapacidad, recordando que el día de ayer se inauguró el arco techo y la rehabilitación de las instalaciones del ex panteón municipal el cual estará al servicio de las personas con discapacidad, además, destacó la labor que el DIF municipal realiza.

“El DIF, es su hogar, es su casa, es un lugar que los recibe con las puertas abiertas y donde siempre encontraran un lugar donde se les escuche, se les atienda y sobre todo se les reciba con amor, para que ustedes poco a poco puedan afrontar la problemática que puedan tener” Para finalizar, el alcalde reiteró su compromiso de seguir trabajando en acciones que beneficien a los ciudadanos y al municipio para hacer de Corregidora el mejor municipio del estado.

Los aparatos funcionales que este día se entregaron fueron 7 sillas de ruedas tipo PCA, 6 tipo PCI, 5 sillas de ruedas de uso rudo, 4 sillas de ruedas básicas, 3 andadera, 2 pares de muletas y 1 bastón.

Comentarios

comments