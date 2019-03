Dos de los agresores de un grupo de feministas prófugos: Fiscal

POR JAHAIRA LARA Noticias Dos de los tres hombres que agredieron a un grupo de mujeres que se encontraban en un establecimiento del Centro Histórico el pasado 08 de marzo, podrían encontrarse prófugos de la justicia, así lo dio a conocer el Fiscal General del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo.

“Tenemos identificados perfectamente a las tres personas, dos de ellas es posible que sí se hayan dado a la fuga, pero la tercera persona, que es el principal autor de estos hechos ya fue detenido”.

L o anterior lo dio a conocer el fiscal, al confirmar que ayer por la mañana fue detenido uno de los hombres identificados por su posible participación en los delitos de violencia de género y discriminación; por los cuales se le puede sancionar con hasta tres años de prisión, de acuerdo con el Código Penal del estado de Querétaro.

En este sentido, señaló que la Fiscalía no coincide con este tipo de actitudes y comportamientos, además de que refirió que la detención del imputado es una respuesta contundente de que no se debe lastimar a ninguna mujer.

“Nosotros judicializamos el hecho en relación de la denuncia que se presentó y en razón de que no estamos de acuerdo y no coincidimos con ese tema tipo de actitudes y comportamientos; atendiendo a dar una respuesta contundente para ser un ejemplo de que no se tiene porque lastimar una mujer”, puntualizó.

