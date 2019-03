TIGRES NO SE CONFÍEN

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FOTOS VÍCTOR PICHARDO Noticias Jordan Silva luce una barba de meses. Su aspecto llama la atención, aunque su voz es muy suave, pero lo que no es suave es su marcación en la media cancha.

El ecuatoriano llegó a Gallos como un auténtico desconocido, sin embargo con el paso del tiempo se ha ido ganando un lugar en el once inicial.

S us declaraciones contrastan con las de su técnico. Mientras que Vucetich señala que Querétaro no puede jugarle al tu por tu a Tigres.

Jordan señala que en el campo hay once contra once y que allí no jugan las nóminas. “Todos saben que Tigres es un equipo grande por su nómina y jugadores, pero en la cancha somos once contra once y nosotros tenemos ganas de ganar”, comentó.

El cuadro noeleonés tiene el dinero, pero en Gallos tienen hambre. “Nosotros tenemos hambre de triunfo y vamos a ir por los tres puntos. Estamos trabajando la parte ofensiva y vamos a tener completa la alineación”, comentó.

Personalidad y coraje serán los aspectos fundamentales, que señala Silva, serán determinantes para venirse con un buen resultado de la sultana del norte.

