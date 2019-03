IRÁ MONTES AL OTOMÍ

POR YOLOT GUERRERO FOTOS SIXTO PICONES NoticiasJorge Luis Montes Ramírez, campeón del serial del El Marqués visitó Noticias para dar cuenta de su preparación con miras a representar al municipio del Marqués en la etapa regional que será en el Centro Ceremonial en Toluca, luego de que calificó en la categoría de los 55 kilógramos, Juvenil Menor.

Montes tiene buenas aptitudes, con guardia derecha, aunque intenta desarrollar la zurda por si en alguna ocasión se llega a necesitar.

Teniendo como figuras a seguir, a Julio César Chavez y Mohame Ali hará frente a sus próximas peleas y salir con el brazo en alto como lo hizo en la final del Torneo de Boxeo de El Marqués.

Su entrenador Rafael López explicó que se “viene complicado el Regional porque hay que competir con el Estado de México que es muy fuerte.

Tenemos que echarle más ganas para no dejarle la puntuación a los jueces.

Se ha desarrollado bien, aquí estamos para apoyarlo”.

“Estamos cerrando preparación toda la selección, trabajando en conjunto con diferentes gimnasios.

Este sábado nos toca en El Tintero en una función que va hacer el profesor Rueda.

Los principales son los que están en la selección para que sigan trabajando”.

El profesor López expuso que da gusto estar trabajando con los jóvenes, Luis Montes, Oscar Ávila, peleadores fuertes en miras del profesional.

Impulsando a los chicos, representando a El Marqués.

El pugilista, originario de Michoacán tomo de su carrera como un proyecto más para subir de nivel.

Inició en el futbol, “mi papás me hizo practicar un deporte desde pequeño, siempre me inculcó, me dijo era fundamental para la vida.

También el basquetbol fue uno con los que inicié.

Con el tiempo no me interesaron más” “Mi papá me preguntó qué quería practicar, le dije me gustaba más adrenalina, le dije el boxeo me agrada.

Lo comencé a practicar en un barrio de mi pueblo, Michoacán.

No me imaginé me iba a desarrollar más para ser peleador, con el tiempo me empecé a meter a las peleas amateur”, finalizó.

Comentarios

comments