Ciudadanos han solicitado la instalación de parquímetros: Nava

POR RUBÉN PACHECO Noticias Algunas personas se han acercado al ayuntamiento para retomar la instalación de parquímetros en algunas zonas de la ciudad; así lo dio a conocer el alcalde capitalino, Luis Bernardo Nava Guerrero.

“Hay algunas personas que sí nos dijeron que tenían ganas de que se rescatara este proyecto, porque les da más movilidad a los vehículos que se estacionan en el centro”.

De acuerdo con el alcalde, el motivo de que algunas personas prefieran la instalación de parquímetros tiene que ver con evitar la saturación de las vialidades céntricas.

“A mí sí me lo comentaron algunas personas, las que estaban a favor de esa propuesta, me comentaron que no lo descartáramos.

Yo les dije, en efecto, no me cierro.

No quiero decir que tampoco estamos negados a esa posibilidad, pero no la vamos a promover”.

Sin embargo aseguró que si la mayoría de las organizaciones solicita esta posibilidad, sería el propio gobierno municipal el encargado de administrar este sistema de estacionamientos.

Por ello descartó otorgarle la concesión a una empresa privada, en el escenario de que un gran porcentaje de la población solicite su instalación en determinadas zonas.

“Yo tampoco descartaría que esto lo hiciera el municipio, que los administrara el municipio.

Tampoco hay que cerrarnos a la posibilidad de que sea el municipio el que brinde el servicio”.

En ese sentido, refirió que de concretarse la instalación de parquímetros la administración tendría que evaluar el costo-beneficio, pues consideró que los ingresos se etiquetarían para obras de rehabilitación del Centro histórico.

