RUBÉN ALBARRÁN, DECEPCIONADO CON DOCUMENTAL “HOPPO! SIN RUMBO”

Notimex El cantautor mexicano Rubén Albarrán se mostró decepcionado con el d o c u m e n t a l “Hoppo! Sin rumbo” que dirigió Giovanni Longo Muñoz, y que se presentó en el ciclo Galas de Beneficencia de la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

El filme sigue a la banda Hoppo! durante el viaje que sus integrantes emprenden sin rumbo por el sur de Chile y Argentina hacia lo más profundo de la creación.

“Más allá del resultado que, personalmente no me gustó, me parece que es un documental que perdió muchas oportunidades y tuvo muchas.

No es que yo lo diga y que sea parte de este grupo, pero en Hoppo! somos cinco personalidades bien diferenciadas, lo cual enriquece a la banda y el director no lo aprovechó”, explicó.

La gira que capta “Hoppo! Sin rumbo”, dice, fue muy deliciosa porque los músicos fueron con toda la intención de disfrutar su amistad, de su relación con la música y con lo que iba sucediendo.

“Pero sentimos que él no aprovechó esa oportunidad porque hubo drama, momentos muy graciosos y mucha aventura que no se ven reflejados.

“Somos dos mexicanos y tres chilenos.

Cuando los dos mexicanos llegamos a Chile para iniciar la gira, solamente teníamos una fecha pactada y todo lo demás se fue abriendo poco a poco”.

Además, conocieron a gente maravillosa que en el documental no se le observa.

“Estuvimos con una familia, cuya cabeza era una abuela de noventa y tantos años y la vida de todos transcurría debajo de un parrol de 200 años.

Era precioso lo que sucedía y nada de eso se ve”, insistió.

El director conoce el sentir de Rubén Albarrán, pero éste no quiso discutir más en aquello que considera fue un gran error de Giovanni Longo.

“No tengo ganas de desperdiciar mi energía conversando con una persona con la que hemos tenido encuentros desagradables.

Recuperamos el material y, eventualmente, nosotros haremos nuestra edición”.

Albarrán admitió que sí tiene interés de dirigir algún documental, pero se acuerda cuando lo ha hecho a través de videos.

“Y entonces se me quita porque es un chingo de trabajo”, comentó entre risas.

Q uizá opte por esa faceta cuando el ritmo de trabajo sea más tranquilo o cuando se sienta más viejo y tenga más cosas que decir.

“Seguramente no será algo musical, pero sí tendría que ver con ella.

“Me encantaría tener tiempo y energía porque dirigir, ya sea un cortometraje, un largometraje o un video, es extenuante.

Admiro a los directores porque tienen una visión muy clara y también un don de mando para lograr sus objetivos”, concluyó

Comentarios

comments