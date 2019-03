Netflix aumenta oferta de anime

Notimex La plataforma Netflix, uno de los principales servicios de entretenimiento por internet en el mundo, se asoció con Anima, Sublimation y David Production para ampliar su programación de anime.

Entre las producciones originales que crearán en conjunto se encuentra “Altered Carbon: Resleeved” (Anima), que estará basada en la serie original de ciencia ficción disponible en Netflix desde febrero de 2018.

“Estamos especialmente entusiasmados por este acuerdo de producción ya que nuestro equipo podrá concentrarse en crear los mejores contenidos.

“Nos enorgullece empezar con un título tan reconocido y tener la oportunidad de que los fans de todo el mundo puedan ver nuestros logros.

Nadie se querrá perder el tipo de anime que nos distingue”, declaró Shinya Sasahara, directivo representante de Anima inc.

En igual caso se encuentra “Dragon’s Dogma” (Sublimation), basado en el aclamado videojuego del mismo nombre, y “Spriggan” (David Production), en el manga escrito por Hiroshi Takashige.

“Netflix quiere ser el mejor hogar para los creadores, las productoras y los amantes del anime.

Estamos creando el medio adecuado para que las productoras hagan sus mejores trabajos y luego los muestren a través de nuestro servicio, que conecta fans del anime en más de 190 países”, expresó John Derderian, director de Contenido de Netflix (Japón), a través de un comunicado.

Las asociaciones se suman a los acuerdos firmados el año pasado con Production I.

G y Bones, con quienes producirá “Ghost in the Shell: SAC_2045”, “Super Crooks” y “Vampire in the Garden”.

