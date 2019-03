Lanza reto Rey Vargas

Notimex México.

– En busca de enfrentar a los mejores del mundo, el boxeador Rey Vargas lanzó el reto a Leo Santa Cruz con el fin de ofrecer a la afición una de las mejores peleas del año, pues sería entre mexicanos.

“Anteriormente buscamos esta pelea, su esquina dijo que no porque no era campeón del mundo, ahora lo soy y no hay porque negarse, yo creo que ya no tiene salidas, esa pelea tiene que llegar, qué mejor que en este momento”, afirmó Rey.

El actual campeón supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) dijo que como persona respeta al “Terremoto”, quien en el plano deportivo no tiene escapatoria y tendría que aceptar la pelea.

“En su momento él era el campeón mundial supergallo, ahora voy por el título pluma.

Como persona se respeta, pero arriba del ring creo que no tiene salida, no tiene escapatoria para negarse a esta pelea, vamos a enfrentarnos, que no tenga por qué decir que no y vamos a regalarle esa bonita pelea a la gente”, aseveró.

Con récord profesional de 33-0, 22 por la vía del nocaut, Rey Vargas ha realizado cuatro defensas del título mundial ante rivales como Ronny Rios, Azat Hovhannisyan, Óscar Negrete y Franklin Manzanilla, y ahora quiere a Santa Cruz, de quien reconoció su calidad.

“Yo creo que sería una pelea muy buena, los dos somos mexicanos y los dos tenemos eso que es enchiloso que llamo yo, de pararnos e intercambiar golpes y seria una pelea de estrategias arriba del ring, los dos tenemos poder, los dos tenemos aguante y los dos sabemos llegar a los 12 rounds”, finalizó.



