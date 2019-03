Siempre me verán como el hijo de Eugenio: Vadhir

Notimex El actor mexicano Vadhir Derbez confiesa que pensó en un momento de su vida, que tenía que competir por el éxito con su padre Eugenio Derbez, sin embargo aprendió que es mejor apoyarse en familia como un equipo.

“Mucho tiempo de chavito pensé, porque la gente siempre comparaba, y dije bueno, en algún momento voy a ser mejor o igual a él, o lo que sea y después te das cuenta que no tiene que ser una competencia o comparación ni nada”, dijo Vadhir Derbez en entrevista con Notimex.

“La gente siempre me va a ver como el hijo de Eugenio, el hermano de Aislinn, porque estoy en una familia de gente exitosa por todos lados y eso lo tengo que tomar no como algo malo sino algo muy bueno y que en vez de que seamos una competencia seamos un equipo”, añadió el actor.

El segundo hijo de Eugenio Derbez indicó que su familia es muy unida y entre todos se apoyan, pero a pesar de ello, Vadhir ha tratado de lograr todo por sí mismo, ya que quiere cosechar éxitos basados en su propio esfuerzo, sin la ayuda de su padre.

“Siempre nos estamos aconsejando, queriendo mucho, pero fuera de eso no trato de colgarme de nada de él, quiero que siempre sea una cosa donde yo me he ganado lo que tengo, yo también voy a mis ‘castings’ a veces me quedo en uno, pero la gente no ve eso, siento que muchos han de creer que digo: ‘hoy quiero hacer una película y papá…’, pero no, así no funciona”, indicó.

Es por ello, que desea que las personas se den cuenta del gran esfuerzo que hace para lograr sus sueños, “Me concentro en que mi producto y mis proyectos sean los mejores a mí consideración y que la gente poco a poco se vaya dando cuenta que si hay algo construido aquí, es porque hay una disciplina, una combinación de talento y de trabajo, que no nada más es de a gratis”.

Durante la entrevista, el actor recordó que una vez su padre lo recomendó para filmar en una película, sin embargo no fue porque quisiera, sino porque necesitaba a un actor que se pareciera a él, lo que implicó un gran reto para Vadhir, ya que tuvo que prepararse para las demandas del papel.

“Lo más cercano y no lo consideraría un favor, sería en “Latin lover”, la única razón porque me usaron, fue porque le iban a hacer efectos especiales a él y dijo ‘se va a ver falso, raro, tengo un persona que es mi clon, que es mi hijo, entones véanlo y a ver si les gusta’ y yo no estaba con físico ni nada pero dije: ‘me la aviento’ y tuve que trabajar muy duro para llegar al papel”, explicó.

Asimismo, el actor comentó que le gustaría hacer un proyecto en donde estuviera incluida la familia Derbez, “me encantaría no solo con mi papá, sino un trabajo que sea con mi hermana, mi papá, mi hermano, en algún momento estaría bueno hacer algo todos juntos o por separado, pero siempre como un equipo”.

