INSACIABLE; León conquistó un triunfo ante Lobos que lo llevó al superliderato

NOTIMEX Puebla.

– El equipo de León logró su séptimo triunfo en fila al dar cuenta 1-0 de Lobos BUAP, resultado que le permitió apoderarse del primer sitio de la clasificación del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, en duelo de la fecha 10.

La única anotación del encuentro disputado en el estadio Universitario BUAP fue obra de Luis “Chapito” Montes, al minuto 27.

Con este resultado el conjunto del Bajío llegó a 23 unidades, con lo cual logra ocupar el primer sitio de la tabla por mejor diferencia de goles; en tanto que los de la “Angelópolis” se quedaron con 13 puntos.

La “Fiera” no fue brillante ni contundente como en partidos anteriores, sin embargo, con lo que hizo le bastó para sumar una nueva victoria que les permite ser ya el mejor conjunto del futbol mexicano, algo que no es ninguna casualidad por lo demostrado en la cancha.

El intenso calor que se registró obligó a los guanajuatenses a no desgastarse de más, a cederle por momentos la iniciativa al rival, que sin mucho merecimiento estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 15.

Todo se originó en un balón que Mauro Lainez recibió en las afueras del área y que prendió con un disparo “bombeado”, el cual obligó a Rodolfo Cota a dar dos pasos atrás y meterle la mano para evitar la caída de su marco.

Los pupilos de Ignacio Ambriz tampoco habían hecho mucho al frente, pero su calidad colectiva e individual les permitió terminar con el cero al minuto 27, en un centro de Fernando Navarro al área, donde Francisco Javier Rodríguez se tapó, lo que fue aprovechado por Luis Montes para conectar un remate cruzado que batió a Antonio Rodríguez e irse así al descanso.

En el complemento los visitantes aumentaron la ventaja al minuto 53 con una gran volea del costarricense Joel Campbell, acción que fue anulada por el Video Asistente Arbitral (VAR) y que determinó que el balón abandonó la cancha antes del cetro que habilitó al “tico”.

Juan Francisco Palencia hizo cambios en busca del empate, ordenó los ingresos de Oscar Macías, Rafael Durán y del brasileño Yago da Silva, en tanto que los “Panzas Verdes” solo refrescó sus líneas.

León tuvo en los pies de José Juan Macías, en más de una ocasión, una segunda anotación que finiquitara el juego; sin embargo, no estuvo atinado, lo que le dio vida a Lobos BUAP: Los de casa, no obstante, no tuvieron los argumentos futbolísticos y tampoco el poder físico para ir por el empate, con lo que León salió con un triunfo más que lo pone ya como el “Rey” de la Liga MX.

