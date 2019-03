La transparencia de Tania Ruiz

POR MARICRUZ RUBIO N O T I C I A S Tania Ruiz Castro es una mujer transparente que ha trabajado desde distintas trincheras por los sanjuanenses; su carisma, liderazgo y empatía, le ha valido el reconocimiento de distintos sectores de la sociedad, grupos vulnerables, asociaciones e instituciones, tal es el caso del Honorable Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Juan del Río, al cual pertenece desempeñándose, como presidenta del consejo Prevención y Ayuda A.C.

“Estos 10 años que tengo viviendo en San Juan del Río, han sido 10 años fantásticos, porque San Juan del Río me ha dado la oportunidad de descubrir a esa Tania Ruiz que se atreve, a esa mujer feliz; que ha podido entregarse completamente a las distintas responsabilidades que ha tenido aquí (…)“Mi primer momento de trabajar, con las mujeres para las mujeres, por las mujeres y descubrir yo como mujer también ciertas cosas, fue el DIF, un lugar que me dio la oportunidad de valorar más a la mujer y darme cuenta de tanta necesidad que hay; de poderle dar a la mujer distintas herramientas para que se valore un poco más; el DIF me abrió mucho los ojos (…) Soluciones fue una etapa también fantástica, pude ver de manera directa la importancia de la mujer como pilar de la familia, recorrimos muchos municipios, para ver las necesidades como luz, agua y piso; llegabamos y veíamos a las mujeres “echando pala” para hacer la mezcla y ponerle piso a su cuarto, a su cocina; pudimos darnos cuenta que la mujer siempre está al frente tratando de sacar adelante a su familia, siempre haciendo gestión por un beneficio para los suyos (…) Luego también se dio la intención de participar como mujer en la política, donde me di cuenta de lo bonito que es cuando haces las cosas con todo el corazón, me tocó competir con varias mujeres, fue también un momento en donde muchas mujeres empezaron a participar en el siguiente trienio, por obligación de ley en la política, te das cuenta de que la mujer tiene que estar bien preparada para participar después de tanto que peleó por ser considerada (…)Yo creo que las diferentes etapas que San Juan del Río me ha permitido vivir me han dado , como mujer la posibilidad de conocer a gente fantástica, en la política, en la parte empresarial, con los medios de comunicación, en la parte social”, refirió.

Una mujer de valores, criada en el seno de una familia trabajadora, de principios y de la cual tomó los mejores ejemplos, ejemplos que ha aplicado acertadamente en su vida y que ahora comparte con sus hijos “La única abuela que vive es la mamá de mi mamá, tiene 96 años yo la veo levantarse con mucha fuerza con fortaleza, mi mamá también es una mujer muy fuerte y creo que viene de familia; perdono muy rápido y eso para mi ha sido muy positivo, esa parte se la heredé a mi papá y a mi mamá, él siempre para adelante, el siempre intensa, el siempre avanzando; entonces todo eso que me enseñaron mis padres, es al final de cuentas la fusión, de en lo que hoy Tania se convirtió, con un poquito de corregido y aumentado, nadie en la familia se había metido en la política, yo decidí hacerlo, me apasiona la política, no milito en ningún partido, pero mi partido siempre van a ser los bomberos, en el sentido de decir que es a quienes deseo siempre apoyar”, destacó.

Mujer positiva, comprometida, que ha demostrado su apoyo a la sociedad sanjuanense, más allá de las palabras y los discursos; Tania Ruiz disfruta de su crecimiento, de sus logros de nuevos proyectos y nuevas metas, de la mano de sus hijos, centro medular de vida y de su corazón a quienes mantiene como prioridad.

“Estoy feliz, me siento plena, me siento contenta, orgullosa de las amistades que he hecho, de la gente que me he topado para bien o para mal en el camino, porque ha sido para crecer, me gusta ver la parte positiva de la gente con la que tengo la oportunidad de convivir y trabajar en equipo, estoy contenta tomando decisiones para mi este año y esas decisiones me están haciendo replantear prioridades, mis hijos ya son adolescentes y es una etapa en la que quiero estar mucho más presente, sin tener que estar delegando porque a veces fue lo que el mismo trabajo en ocasiones me obligó a hacer, al andar en campaña en el DIF, en bomberos y pues delegas delegas y delegas, pero yo creo que no hay empresa más importante, ni proyecto más importante que la familia y este año quiero que el cien por ciento de mi tiempo sea para mis hijos”, concluyó Tania Ruiz.

