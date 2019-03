Denise Gutiérrez, Voz de igualdad y libertad

Por Óscar Ángeles

Noticias

Para los músicos existe un lugar muy intimo en el que pueden expresarse con toda libertad, un tema que para la cantante Denise Gutiérrez es muy importante; se trata del escenario, un sitio en el que puede manifestar su libertad como ser humano, un camino que tomó desde muy pequeña, por el cual cada paso que da, busca hacerlo con congruencia.

Denise Gutiérrez una de las voces femeninas más influyentes de Latinoamérica compartió en exclusiva para Noticas su sentir sobre la importancia de la mujer de mexicana la industria del rock.

La vocalista de la banda mexicana Hello Seahorse! inicio su carrera profesional hace más de 10 años, acompañada por Burgos, quienes juntos dieron pie a una nueva generación de música alternativa.

En el transcurso de este tiempo, Denise ha colaborado con Alondra de la Parra, la CECAM, Natalia Lafourcade, Enjambre, Lila Downs, Panteón Rococo y Mal’Akh entre otros. De esta forma su voz tomó fuerza y se ha convertido en una de las voces femeninas con más influencia en la industria de la música. Es reconocida por la poética manera de componer, la belleza de su voz y la presencia que ejerce cada vez que se presenta en público.

Hoy en el marco del día internacional de la mujer, la cantante mexicana, reconoció que como figura pública es importante enviar un mensaje positivo al público que la sigue. Un mensaje de libertad y amor por lo que hace. “Para mi siempre ha sido muy importante hablar de la libertad, desde muy pequeña, fue un tema que me interesó mucho, por cuestiones personales y familiares, fue algo que busqué desde muy joven”.

“Y aunque quizá aún no he conquistado mi libertad completa, considero que he tratado de dar los pasos congruentes para llegar a eso. Y conforme pasa el tiempo, te das cuenta de lo que representas para otras personas ya sean mujeres u hombres”. “De pronto te das cuenta que cargas un mensaje, aunque tu no lo veas o no lo tengas claro” enunció.



“Creo que mi mensaje es sobre liberarse”, compartió muy firme. “Para los músicos existe el escenario, este espacio donde reglamente tu controlas el lugar y el publico que te esta viendo entrar en ese trance, no obstante es algo que se debe reflejar abajo del escenario en tu vida, en el día a día, en tus actos, en como te comunicas con la gente que te rodea, como te comunicas con la vida misma. Para mi es en el sentido de la libertad y de saber que, lo que sea que yo estoy haciendo es por que yo lo quiero hacer, no por que alguien me esta diciendo que tengo que hacerlo”, expresó para Noticias.

“Y espero que mi carrera de alguna manera pueda ser de uso para otras personas, para otras mujeres. Que puedan tener las herramientas para poder tomar la decisión, en este caso de poder dedicarse a la música, y saber que lo pueden hacer, que no hay limites, que no pasa nada”.

Desde muy pequeña para Denise fue claro que su vida estaría rodeada de música, para ella durante su infancia y gran parte de la adolescencia estuvo marcada por la música clásica y conforme fue creciendo su gusto por la música popular lo hizo también.

“Lo que me llamaba la atención de esta música popular que es vastísima, en donde se encuentra el rock and roll y donde están todos los géneros, era que yo lo veía como un espacio libre, como este lugar donde la gente podía expresarse con los sonidos, con las palabras y con las imágenes que querían. Y para mi eso es el rock mexicano” acotó.

“Aunque suene trillado el rock sí es un modo de vida, es una forma de moverse. Y esa forma es muy libre, entonces a demás siendo mujer, de pronto digo ¡guau!, estoy en un posición muy cómoda, por que tengo el control de las cosas, por que vivo una vida en pareja como la quiero, mi familia se comporta de cierta manera y entiendo que no es el caso siempre. Que muchas mujeres no viven el mismo caso que yo”, continúo.

“Entonces me doy cuenta que tengo mucho privilegio de estar en el lugar en el que estoy, ser la voz que soy y eso lo he ido viendo con claridad de un tiempo para acá. Es una posición que aprecio mucho para que mis actos y mis pasos sean congruentes” manifestó.

Como parte de un nuevo movimiento musical, para Denise, es importante reconocer que la música le ha ayudado mucho a forjar un sendero con buenos ejemplos y mensajes positivos.

“Cuando se está componiendo música, una canción o varias, principalmente en ese momento, tu estas haciendo lo que tu quieres escuchar, lo que tu quieres decir. Posteriormente cuando lo liberas se vuelve del mundo. Siempre y cuando seas honesto con lo que estas haciendo el público que lo acepte lo llevará consigo para siempre”.

“Aunque hagas una canción enorme, la número uno en los billboards, top uno, etc, hay a quien le gusta y a quien no le gusta. Y a quién le gusta mas o menos, es parte de la vida misma”, enuncio, “Como artista haces las cosas por que tienes la necesidad de expresarte”.

Para finalizar la cantante confió para esta casa editorial la forma en que ella lucha por la igualdad de genero. Un método del que poco se habla pero que tiene mucho impacto social.

“Principalmente en mi familia, con mis amigos y en mi casa con mi pareja. Creo que uno tiene que empezar desde ahí, mientras más se pueda abarcar. Pero principalmente se tiene que hacer esa labor de equidad en su misma comunidad”

“Yo crecí en una casa de muchas mujeres, pero claro en el momento de ya salir a la vida, con mi banda, al convivir con mi pareja, siempre mantengo esa postura donde la igualdad es primero y es fundamental y si no existe eso, no puede existir esa relación”.

“Creo que cualquier mujer que busca lo mejor para otras mujeres o para ella misma, para la comunidad, que busca también integrar a los hombres, por que no se trata de excluir, sino de integrar… una mujer que hace eso, es feminista” compartió, “por que claro, yo siempre procuro eso, la igualdad y muchísimas cosas más”.

“Las palabras como las canciones tienen muchos mensajes, entonces a veces uno escribe una canción dirigido a un mensaje especifico, pero luego la interpretación del público le abre estos mensajes escondidos”. “Supongo que hay canciones que de pronto respondan a ciertas necesidades, pero como tal, nunca he escrito una canción completamente dirigida a la equidad de genero, pero la vida es muy larga y todavía hay mucho que hacer y tal vez algún día lo haga” finalizó.

Comentarios

comments